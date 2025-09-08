Tunísia e Argélia podem garantir vaga na Copa de 2026 nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (8/9), a 8ª rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 segue movimentando o continente — e duas seleções tradicionais estão muito próximas de carimbar o passaporte para o Mundial: Argélia e Tunísia. Os argelinos visitam Guiné, às 13h (de Brasília). Já os tunisinos visitam Guiné Equatorial, às 10h (de Brasília).
Onde assistir
A FIFA transmite Guiné Equatorial x Tunísia a partir das 10h (horário de Brasília) e Guiné x Argélia a partir das 13h.
Entenda o regulamento
De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), apenas os líderes dos nove grupos desta fase se classificam diretamente para a Copa. Os segundos colocados ainda poderão disputar uma vaga via repescagem intercontinental. Uma seleção já garantiu a vaga, Marrocos. Líder com 18 pontos no Grupo E, contra 10 da vice-líder Tanzânia, Marrocos já garantiu a classificação.
Além de Argélia e Tunísia, que podem confirmar vaga nesta segunda-feira, há a possibilidade de Egito e África do Sul também garantirem classificação nos jogos desta terça-feira.
Argélia depende de combinação
A seleção argelina lidera o Grupo G com 18 pontos, seguida por Uganda, que tem 12. Na rodada de hoje, a Argélia enfrenta a Guiné, terceira colocada com 10 pontos e ainda com chances matemáticas. Se os argelinos vencerem fora de casa e Uganda não vencer a lanterna Somália, a Argélia confirmará sua vaga com duas rodadas de antecedência.
Tunísia em situação confortável
A Tunísia também está próxima da classificação. Com 19 pontos no Grupo H, os tunisianos enfrentam a Guiné Equatorial nesta segunda-feira. Caso vençam, abrirão no mínimo sete pontos de vantagem sobre a vice-líder Namíbia — o que, faltando apenas duas rodadas, tornaria impossível alcançá-los, garantindo assim a classificação antecipada.
Jogos da 8ª rodada das Eliminatórias africanas
Domingo (7/9)
República Centro-Africana 0 × 2 Comores
Segunda-feira (8/9)
Jogos das 10h
Guiné Equatorial × Tunísia
Zâmbia × Marrocos
13h
Moçambique × Botsuana
Madagáscar × Chade
Guiné × Argélia
Malawi × Libéria
Guiné-Bissau × Djibuti
16h
Uganda × Somália
Líbia × eSwatini (novo nome da Suazilândia)
Gana × Mali
Terça-feira (9/9)
Jogos das 10h
Quênia × Seychelles
Zimbábue × Ruanda
Tanzânia × Níger
Namíbia × São Tomé e Príncipe
13h
Serra Leoa × Etiópia
Burkina Faso × Egito
Togo × Sudão
África do Sul × Nigéria
Cabo Verde × Camarões
RD Congo × Senegal
16h
Mauritânia × Sudão do Sul
Gabão × Costa do Marfim
Angola × Maurício
Benim × Lesoto
Gâmbia × Burundi
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw
Por Redação Jogada10
postado em 08/09/2025 01:52