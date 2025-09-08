Tunísia e Argélia podem garantir vaga na Copa de 2026 nesta segunda-feira

Tunísia é uma das seleções que podem carimbar vaga para a Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Reprodução de TV)

Nesta segunda-feira (8/9), a 8ª rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 segue movimentando o continente — e duas seleções tradicionais estão muito próximas de carimbar o passaporte para o Mundial: Argélia e Tunísia. Os argelinos visitam Guiné, às 13h (de Brasília). Já os tunisinos visitam Guiné Equatorial, às 10h (de Brasília).

Onde assistir

A FIFA transmite Guiné Equatorial x Tunísia a partir das 10h (horário de Brasília) e Guiné x Argélia a partir das 13h.

Entenda o regulamento

De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), apenas os líderes dos nove grupos desta fase se classificam diretamente para a Copa. Os segundos colocados ainda poderão disputar uma vaga via repescagem intercontinental. Uma seleção já garantiu a vaga, Marrocos. Líder com 18 pontos no Grupo E, contra 10 da vice-líder Tanzânia, Marrocos já garantiu a classificação.

Além de Argélia e Tunísia, que podem confirmar vaga nesta segunda-feira, há a possibilidade de Egito e África do Sul também garantirem classificação nos jogos desta terça-feira.

Argélia depende de combinação

A seleção argelina lidera o Grupo G com 18 pontos, seguida por Uganda, que tem 12. Na rodada de hoje, a Argélia enfrenta a Guiné, terceira colocada com 10 pontos e ainda com chances matemáticas. Se os argelinos vencerem fora de casa e Uganda não vencer a lanterna Somália, a Argélia confirmará sua vaga com duas rodadas de antecedência.

Tunísia em situação confortável

A Tunísia também está próxima da classificação. Com 19 pontos no Grupo H, os tunisianos enfrentam a Guiné Equatorial nesta segunda-feira. Caso vençam, abrirão no mínimo sete pontos de vantagem sobre a vice-líder Namíbia — o que, faltando apenas duas rodadas, tornaria impossível alcançá-los, garantindo assim a classificação antecipada.

Jogos da 8ª rodada das Eliminatórias africanas

Domingo (7/9)

República Centro-Africana 0 × 2 Comores

Segunda-feira (8/9)

Jogos das 10h

Guiné Equatorial × Tunísia

Zâmbia × Marrocos

13h

Moçambique × Botsuana

Madagáscar × Chade

Guiné × Argélia

Malawi × Libéria

Guiné-Bissau × Djibuti

16h

Uganda × Somália

Líbia × eSwatini (novo nome da Suazilândia)

Gana × Mali

Terça-feira (9/9)

Jogos das 10h

Quênia × Seychelles

Zimbábue × Ruanda

Tanzânia × Níger

Namíbia × São Tomé e Príncipe

13h

Serra Leoa × Etiópia

Burkina Faso × Egito

Togo × Sudão

África do Sul × Nigéria

Cabo Verde × Camarões

RD Congo × Senegal

16h

Mauritânia × Sudão do Sul

Gabão × Costa do Marfim

Angola × Maurício

Benim × Lesoto

Gâmbia × Burundi