Haaland é atendido e leva pontos após acidente inusitado com a seleção da Noruega

Erling Haaland viveu um momento inusitado durante o período de treinos da seleção da Noruega, em Oslo. Isso porque o atacante do Manchester City levou três pontos na boca após ser atingido pela porta do ônibus da delegação, no último final de semana. Apesar do susto, o artilheiro não preocupa para o duelo contra a Moldávia nesta terça-feira (09), no Estádio Ulevaal.

O incidente aconteceu quando o camisa 9 aguardava seus pertences próximo ao porta-malas do veículo. Ao abrir, a tampa acertou em cheio o rosto do centroavante, que sofreu um corte profundo nos lábios. Ele, inclusive, tratou o caso com leveza nas redes sociais. Em uma selfie publicada no Snapchat, ele brincou com o caso.

“Acabei de bater na porte de um ônibus. Tenho três pontos”, publicou. Na sequência, respondeu torcedores que sugeriram versões alternativas para o ferimento, como um suposto soco de Martin Odegarrd, do Arsenal e seu companheiro de seleção.

Haaland vai para jogo

Mesmo com o contratempo, o atacante segue confirmado para o confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A Noruega lidera o Grupo I 12 pontos em quatro partidas. Já a Moldávia ainda não venceu nesta edição e figura na lanterna da chave, só com derrotas até aqui.

A partida contra a Moldávia, às 15h45 (de Brasília) desta terça (09), pode ampliar ainda mais a vantagem norueguesa na tabela em busca da sonhada vaga.

