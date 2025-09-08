Fluminense aposta em bom retrospecto contra o Bahia no Maracanã para avançar na Copa do Brasil

Depois da Data Fifa, o Fluminense terá pela frente o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Bahia. O time, então, necessita reverter a desvantagem de um gol. Assim, o Tricolor se apega no bom momento no Maracanã e no retrospecto contra o Esquadrão de Aço, como mandante, para garantir a vaga na semifinal do torneio.

Afinal, a equipe carioca não perde para os baianos como mandante há 14 anos. Isso não ocorre desde 2011, quando o atual campeão da Copa do Nordeste triunfou por 1 a 0, com gol de Jobson, aos 47 do segundo tempo. Desde então, o Tricolor soma dez partidas de invencibilidade, com seis vitórias e quatro empates.

Além disso, o Fluminense tem cinco vitórias consecutivas sobre o Bahia, em casa, sendo que sofreu apenas um gol. Com isso, desses resultados, dois deles dariam a classificação direta e três levariam a disputa para as penalidades máximas.

Por fim, o time de Laranjeiras já conseguiu reverter 11 eliminatórias em que foi derrotado por um gol de diferença no jogo de ida e necessitou virar no Maracanã.

As mais recentes foram diante do Grêmio, na Libertadores de 2024. Na época, perdeu por 2 a 1 no Couto Pereira, e venceu nos pênaltis no Rio de Janeiro. Já a segunda, resultou em um título continental inédito. Quando bateu a LDU, do Equador, por 2 a 0 , depois de ter perdido por 1 a 0 em Quito.

Sequência contra o Bahia (como mandante)

Fluminense 4 x 0 Bahia — Nilton Santos— Brasileirão 2014

Fluminense 1 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2013

Fluminense 1 x 1 Bahia — Mané Garrincha — Brasileirão 2014

Fluminense 1 x 1 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2017

Fluminense 1 x 1 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2018

Fluminense 2 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2019

Fluminense 1 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2020

Fluminense 2 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2021

Fluminense 2 x 1 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2023

Fluminense 1 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.