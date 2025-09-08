Presidente do Bayern alfineta o Barcelona: “Se só comprar, de repente tem milhões em dívidas”

Em entrevista coletiva, o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness, explicou o motivo pelo qual o clube não foi tão agressivo na última janela de transferências. Afinal, os bávaros só trouxeram o atacante Luis Díaz, do Liverpool, diferentemente de outros gigantes do continente que enfileiraram contratações.

Dessa forma, o dirigente afirmou que gostaria de ter reforçado mais a equipe, porém só agiria de forma responsável. Ele, então, deu o exemplo do Barcelona que segue ativo no mercado mesmo com dívidas e sérios problemas financeiros. O clube catalão, inclusive, sofreu para conseguir inscrever todos os atletas na La Liga por não se adequar aos limites financeiros.

“Claro que gostaríamos de ter o Wirtz , mas sabemos o que temos em caixa. Isso é tão importante quanto o sucesso esportivo. Veja o Barcelona como exemplo . Se você comprar, comprar, comprar… de repente, você tem milhões de euros em dívidas”, disse Hoeness, ao Canal Sport1.

“Tínhamos 55 milhões (euros) pelo Woltemade, mas o Stuttgart pedia 75. Então o Newcastle apareceu com uma oferta de 90. Isso é monopólio. Isso só aconteceu graças ao dinheiro que veio da Arábia Saudita”, citou o dirigente.

Por fim, além de do colombiano Luis Díaz, que custou 75 milhões de euros ao clube, chegaram, sem custos, o zagueiro Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen, e o meia Tom Bischof, do Hoffenheim. Por outro lado, deixaram o Bayern, o ídolo Thomas Müller e outros sete jogadores.

