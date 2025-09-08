InícioEsportes
Presidente do Bayern alfineta o Barcelona: “Se só comprar, de repente tem milhões em dívidas”

Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, analisa desempenho do clube na janela

Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, analisa desempenho do clube na janela - (crédito: Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)
Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, analisa desempenho do clube na janela - (crédito: Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Em entrevista coletiva, o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness, explicou o motivo pelo qual o clube não foi tão agressivo na última janela de transferências. Afinal, os bávaros só trouxeram o atacante Luis Díaz, do Liverpool, diferentemente de outros gigantes do continente que enfileiraram contratações.

Dessa forma, o dirigente afirmou que gostaria de ter reforçado mais a equipe, porém só agiria de forma responsável. Ele, então, deu o exemplo do Barcelona que segue ativo no mercado mesmo com dívidas e sérios problemas financeiros. O clube catalão, inclusive, sofreu para conseguir inscrever todos os atletas na La Liga por  não se adequar aos limites financeiros.

“Claro que gostaríamos de ter o Wirtz , mas sabemos o que temos em caixa. Isso é tão importante quanto o sucesso esportivo. Veja o Barcelona como exemplo . Se você comprar, comprar, comprar… de repente, você tem milhões de euros em dívidas”, disse Hoeness, ao Canal Sport1.

“Tínhamos 55 milhões (euros) pelo Woltemade, mas o Stuttgart pedia 75. Então o Newcastle apareceu com uma oferta de 90. Isso é monopólio. Isso só aconteceu graças ao dinheiro que veio da Arábia Saudita”, citou o dirigente.

Por fim, além de do colombiano Luis Díaz, que custou 75 milhões de euros ao clube, chegaram, sem custos, o zagueiro Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen, e o meia Tom Bischof, do Hoffenheim. Por outro lado, deixaram o Bayern, o ídolo Thomas Müller e outros sete jogadores.

