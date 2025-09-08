Facundo Torres perde espaço no Palmeiras e vê concorrência aumentar no ataque

Pouco menos de um ano após chegar ao Palmeiras como uma das grandes apostas do clube para 2025, Facundo Torres atravessa seu momento mais delicado com a camisa alviverde. O atacante uruguaio, que custou 12 milhões de dólares (cerca de R$ 71,9 milhões à época), deixou de ser presença constante entre os titulares e iniciou apenas uma partida nas últimas cinco rodadas.

Entre fevereiro e maio, Torres viveu sua melhor fase pelo Verdão. Foram 20 jogos seguidos como titular, reflexo da confiança do técnico Abel Ferreira. A sequência reforçava a expectativa de que ele se consolidaria como referência ofensiva.

A queda de rendimento, porém, fez o cenário mudar. Desde agosto, o atacante perdeu espaço para Vitor Roque e Flaco López, que aproveitaram o bom momento e obrigaram Abel a reformular o sistema ofensivo, passando a atuar com um 4-3-3 mais flexível.

Outro fator que pesa contra Torres é a recuperação de Felipe Anderson, que retomou a titularidade e se tornou peça-chave no esquema tático. Com isso, as opções ofensivas do Palmeiras ganharam variedade, mas o uruguaio acabou sendo o principal prejudicado.

Atacante vive seca no Palmeiras

Sem participação em gols há nove partidas, a última contribuição decisiva de Torres aconteceu no duelo contra o Grêmio. Na ocasião, ele marcou o gol da vitória por 1 a 0. No geral, soma 47 jogos pelo Palmeiras, com oito gols e quatro assistências.

Agora, o desafio do atacante é recuperar espaço em meio à forte concorrência. Além disso, quer provar que pode voltar a ser protagonista na reta final da temporada.

