Jornal da Catalunha acusa Ancelotti de ‘proteger’ Real Madrid e ‘prejudicar’ Barcelona em jogo do Brasil na altitude

O técnico Carlo Ancelotti recebeu duras críticas do jornal espanhol ‘Sport’ por uma suposta “proteção” ao Real Madrid em seu trabalho na Seleção Brasileira. O diário catalão, em publicação nesta segunda-feira (8), afirmou que treinador “complicou” o Barcelona ao convocar Raphinha e pretender escalar o jogador em uma partida na altitude de El Alto, 4,1 mil metros acima do nível do mar.

O ataque contra Ancelotti, ex-comandante do Real Madrid, também se deu pela não convocação de Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão para os compromissos diante de Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

“Enquanto Vini Jr, Rodrygo e Militão descansam em Madri, Ancelotti pressiona Raphinha, que treinou entre os titulares que jogarão a 4,1 mil metros de altitude em El Alto. Um escândalo vai tomando forma. Na partida que encerra sua participação nas Eliminatórias, o Brasil joga por… Nada. Absolutamente nada! A Seleção está classificada para a Copa desde junho”, disparou o ‘Sport’.

LEIA MAIS: Ancelotti deve fazer mudanças e cita ‘atitude’ como chave do sucesso da Seleção

Treino desta segunda definirá formação de Ancelotti

“O ‘dois pesos, duas medidas’ de Carletto entre ‘seu’ Real Madrid e o Barça nesta Data Fifa é clamoroso. Enquanto o trio merengue Vini Jr., Rodrygo e Militão ficou descansando na capital espanhola, Raphinha – que tem o mesmo status de Vini na Seleção -, teve que cruzar o Atlântico para participar de dois jogos sem qualquer valor, sendo titular em ambos. A presença do astro do Barcelona na Bolívia não faz nenhum sentido, até porque o Brasil deve usar uma formação cheia de reservas”, complementou.

O treino desta segunda-feira (8), o último na Granja Comary antes do embarque para o país vizinho, definirá a formação que entrará em campo frente aos bolivianos, que lutam pela vaga na repescagem para o Mundial(8).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.