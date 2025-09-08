Tunísia marca no último lance e garante vaga na próxima Copa do Mundo

Mesmo em uma partida muito abaixo do normal, a Tunísia venceu a Guiné Equatorial, fora de casa, e se garantiu na Copa do Mundo de 2026. Aliás, o gol foi marcado no último lance do jogo por Romdhane, após uma falha grotesca da defesa adversária. Depois do apito final, os tunisianos fizeram grande festa para celebrar a vaga no próximo Mundial.
O jogo
Precisando do resultado para manter vivas as chances de classificação, Guiné foi mais objetiva no ataque. Aliás, a equipe criou duas grandes oportunidades. Primeiro em uma cobrança de falta perigosa de Eneme, que obrigou o goleiro Dahmen a fazer uma bela defesa no canto. Depois, em finalização de Nsue dentro da pequena área, mas que novamente exigiu intervenção decisiva do arqueiro. A bola ainda tocou no travessão antes da defesa afastar o perigo.
Na reta final do jogo, Guiné aumentou a pressão e chegou muito próximo de abrir o placar. Contudo, quem sairia com a vitória seria a Tunísia. Após lambança do zagueiro, Chaouat roubou a bola e ficou cara a cara com o goleiro. Entretanto, ele não foi fominha e apenas tocou para Romdhane apenas empurrar para o gol e colocar os tunisianos na próxima Copa do Mundo.
Assim, com o resultado, a Tunísia chegou aos 22 pontos e não pode mais ser alcançada pela Namíbia, segunda colocada do Grupo H, com 12 pontos. Isso porque resta apenas dois jogos para disputar na chave.
Bem vinda ao seleto grupo, Tunísia
Aliás, com a classificação, a Tunísia se tornou o 19° país a se classificar para a próxima Copa do Mundo. Afinal, já estavam garantidas Canadá, Estados Unidos e México como países sedes. Além disso, Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai (América do Sul), Marrocos (África), Irã, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Austrália (Ásia) e Nova Zelândia (Oceania), também já ostentavam um lugar no próximo Mundial.
Contudo, esta lista pode aumentar ainda nesta segunda (08/9). Isso porque se a Argélia vencer Guiné e Uganda não vencer a lanterna Somália, os argelinos também garantem uma vaga na próxima Copa do Mundo.
Jogos da 8ª rodada das Eliminatórias africanas
Domingo (7/9)
República Centro-Africana 0x2 Comores
Segunda-feira (8/9)
Guiné Equatorial 0×1 Tunísia
Zâmbia 0×2 Marrocos
13h
Moçambique × Botsuana
Madagáscar × Chade
Guiné × Argélia
Malawi × Libéria
Guiné-Bissau × Djibuti
16h
Uganda × Somália
Líbia × eSwatini (novo nome da Suazilândia)
Gana × Mali
Terça-feira (9/9)
Jogos das 10h
Quênia × Seychelles
Zimbábue × Ruanda
Tanzânia × Níger
Namíbia × São Tomé e Príncipe
13h
Serra Leoa × Etiópia
Burkina Faso × Egito
Togo × Sudão
África do Sul × Nigéria
Cabo Verde × Camarões
RD Congo × Senegal
16h
Mauritânia × Sudão do Sul
Gabão × Costa do Marfim
Angola × Maurício
Benim × Lesoto
Gâmbia × Burundi
