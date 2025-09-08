Tiago Leifert cita Flamengo e Palmeiras ao abordar sobre “espanholização” do futebol nacional

Convidado recente do ‘Charla Podcast’, o narrador do SBT Tiago Leifert não fugiu dos assuntos polêmicos acerca do cenário esportivo nacional na atualidade. Ele, por exemplo, sustentou que a discussão sobre a chamada ‘espanholização’ do futebol brasileiro — ou seja, em que poucos clubes concentram hegemonia — só poderia existir as partir da resolução de processos internos de gestão. O comunicador inclusive citou poucos exemplos de clubes que seguem esta linha.

O narrador mencionou inclusive seu clube, o São Paulo, entre os casos de má administração. Ainda em sua análise, ele alerta para necessidade de cobrança e responsabilização a conselhos que aprovam orçamentos deficitários.

“Eu acho que a gente vai poder conversar disso a partir do momento que todos os clubes limparem a corrupção que existe. Então, olha o que está acontecendo no Corinthians. Eu sou são-paulino. O que fazem com o São Paulo é uma vergonha. Você aprovar um orçamento que teve um déficit operacional de R$ 200 milhões, como que se aprova? Como que bota o selo?”, questionou.

Referência a Flamengo e Palmeiras

Leifert defendeu que clubes que buscam competir com os gigantes do momento precisam primeiro organizar as finanças, quitar dívidas e manter compromissos em dia. Só então, na visão dele, haverá espaço para questionar desigualdades estruturais. Ele justificou seu argumento com menções ao trabalho de dirigentes que reorganizaram Flamengo e Palmeiras, por exemplo.

“O Flamengo está organizado? Comeu estrume por muito tempo lá atrás para chegar hoje e ter o orçamento que tem. Também ter a organização financeira que tem. O Bandeira foi muito bem, né, meu? Palmeiras? Foi também o Paulo Nobre. Arrumou”, e completou:

“Então na hora que você olha lá pra cima, o Flamengo se arrumou lá atrás. O clube tomou o remédio amargo, sofreu as consequências do remédio. O Palmeiras também. E eles conseguiram. Aí falava, “ai, mas sabe o que que é? É porque a LFU paga mais pra ele. É porque a Liga”… Não, não. Primeiro vamos arrumar a tua casa. Depois a gente conversa”.

E o Fair play financeiro?

No embalo do tema, o apresentador reiterou que considera o fair play financeiro positivo, mas em outro contexto. O comunicador entende que só faria sentido dentro de um cenário com contas equilibradas. Isso porque, em sua visão, debate sobre ligas, cotas de TV e divisão de receitar não pode ser prioridade enquanto clubes acumulam transfer ban ou ignoram obrigações básicas.

Histórico de debates

No mesmo podcast, o comunicador recordou polêmicas com torcedores do Flamengo durante transmissões em plataformas digitais. Ele disse ter se tornado alvo de rubro-negros após narrar o duelo contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, de forma equilibrada.

“Rapaz, quando eu saí do ar… Foi quase uma carnificina o que aconteceu. (…) No auge da ingenuidade, eu narrei de forma equilibrada, mas sem saber que eles não estão acostumados. Os narradores são muitos tendenciosos pro Flamengo, sempre. As narrações tendem a olhar o jogo do ponto de vista do Flamengo”, disse.

Tiago Leifert no ‘CharlaPodcast’, sobre as narrações esportivas. “Os narradores são muitos tendenciosos pro Flamengo, sempre. As narrações tendem a olhar o jogo do ponto de vista do Flamengo.” ?????@CharlaPodcastpic.twitter.com/e4ZryBiElX — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 7, 2025

O momento de Tiago Leifert

O narrador assumiu transmissões da UEFA Champions League e da Copa Sul-Americana em janeiro, após acordo com SBT. Além da parte esportiva, o comunicador retornará ao ‘The Voice Brasil’, agora exibido pela emissora.

Segundo a CNN Brasil, a contratação de Leifert pela casa reforça a estratégia de unir nomes reconhecidos do jornalismo esportivo ao conteúdo de variedade.