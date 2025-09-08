Filho de ex-jogador do Palmeiras desponta como nova grande promessa do clube

Reconhecido pelo jornal espanhol As como dono da melhor base da América do Sul, o Palmeiras segue acumulando talentos em suas categorias de formação. A bola da vez é PH Neto, de apenas 10 anos, que já desponta como protagonista no sub-11 e tem chamado a atenção por seus números impressionantes.

Em 2024, o garoto soma quase 60 gols na categoria e foi eleito melhor jogador em dois torneios de peso: a Copa Bellmare, disputada no Japão, e a Leme Cup, considerada a mais importante da faixa etária no Brasil. Nascido em 2014, PH ainda transita entre o futsal e o futebol de campo, mas já coleciona mais de 150 gols pelo clube nas últimas duas temporadas.

No último fim de semana, marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, pela semifinal do sub-12 da Copa União de futsal, reforçando sua importância no time.

Tradição no sangue

O talento do garoto dá continuidade a uma linhagem de futebolistas. O avô também atuou profissionalmente, e o pai, Paulo Henrique, foi revelado pelo Atlético-MG, passando pelo Palmeiras em 2010 antes de construir carreira na Europa e na Ásia. Agora, acompanha de perto os primeiros passos do filho.

” Como pai, fico muito feliz. Não só por ver que ele inicia a trajetória dele muito bem, superando expectativas, mas principalmente porque vejo que ele está muito feliz. A felicidade dele a cada nova etapa no Palmeiras, a cada nova competição e a cada nova conquista é muito especial”, afirmou Paulo Henrique, em entrevista ao ”ge”.

“A qualidade técnica dele eu sempre soube que estava ali. Mas o que mais me chama atenção é a determinação dele para sempre se superar a cada jogo e a cada dia”, completou.

Inspirado por joia recente do Palmeiras

O início promissor de PH acontece justamente no clube que revelou Endrick, hoje no Real Madrid e na Seleção Brasileira, além de outras joias recentes como Vitor Reis e Luis Guilherme.

O atacante mirim já tem contrato com a Adidas. Além disso, foi o único atleta infantil a participar de uma campanha com Denílson, Kaká e Dunga, representando o futuro do futebol nacional.

Sem pressa e sem pressão

Apesar da empolgação natural, a família mantém o discurso de cautela e equilíbrio.

“Tive a felicidade de conseguir ter uma carreira legal, principalmente fora do Brasil. Passei pelo Palmeiras, mas no final acho meu estilo de jogo sempre combinou mais com o futebol europeu. Então acabei optando por voltar para a Europa. Mas claro que conhecer e acompanhar o clube também me ajuda a passar para o PH algumas coisas”, contou o ex-atacante.

“Ele é uma criança e eu o lembro disso todos os dias. Ele tem que brincar e estudar, fazer coisas que crianças fazem. O mais importante é que ele esteja feliz, se divertindo, e que ele leve os estudos muito a sério”, finalizou.

