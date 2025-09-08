Corinthians renova contrato de Gustavo Henrique até 2027

O Corinthians oficializou nesta segunda-feira a renovação do contrato do zagueiro Gustavo Henrique. O novo vínculo vai até 31 de dezembro de 2027. Antes, o defensor tinha acordo válido somente até o fim desta temporada. Assim, estava livre para assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Timão de graça no ano que vem.

Presente desde janeiro do ano passado no Parque São Jorge, Gustavo Henrique se consolidou como titular e referência defensiva. Aliás, ao todo, soma 56 partidas com a camisa alvinegra e teve papel decisivo na campanha do título paulista de 2025.

“Isso representa muita coisa. É a continuação de uma história, de um trabalho. Eu fico muito feliz com o reconhecimento do clube. Sou muito privilegiado por terem estendido meu contrato. É um momento muito especial. Espero que a gente continue buscando nossos objetivos e nossas conquistas”, afirmou o zagueiro, em entrevista após a assinatura.

Assim, com a renovação de Gustavo Henrique, o Corinthians avança no processo de definição do elenco. Restam ainda quatro situações pendentes: Ángel Romero, Fabrizio Angileri, Maycon e Talles Magno.

Aliás, a diretoria já negocia com Angileri, lateral-esquerdo argentino, e espera concluir em breve um acordo para prolongar sua permanência no clube. Já os três atletas restantes ainda tem futuro indefinido.

