Corinthians acerta renovação com Jacaré, joia da base

O Corinthians confirmou nesta segunda-feira (08/9), a extensão do contrato do lateral-direito João Vitor, conhecido como Jacaré, até 30 de outubro de 2029. O acordo já estava certo desde o final de agosto e reforça a política do clube de valorizar seus talentos formados na base.

Com a renovação, as multas rescisórias foram fixadas em R$ 72 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o internacional (aproximadamente R$ 635 milhões na cotação atual). Jacaré, de 18 anos, tinha vínculo anterior até 1º de novembro de 2027.

Formado nas categorias de base do Timão, o jogador voltou a treinar com o elenco principal sob o comando de Dorival Júnior. Aliás, atualmente, ele é a segunda opção da posição, atrás apenas de Matheuzinho, após a saída por empréstimo de Leo Maná.

O jovem já estreou pelo profissional neste ano, disputando duas partidas pelo Campeonato Paulista em fevereiro. Contudo, ainda sob o comando do técnico Ramón Díaz.

Aliás, a valorização de Jacaré é reflexo da estratégia do Corinthians de proteger suas promessas da base, intensificada após a venda de Kauê Furquim ao Bahia por R$ 14 milhões. O clube também renovou recentemente com Gui Negão, Gui Amorim e André, reforçando o investimento em seus jovens talentos.

Nesta segunda-feira, aliás, o Corinthians também acertou a renovação de contrato com o zagueiro Gustavo Henrique. Agora, o próximo passo do Timão é acelerar as tratativas para ampliar o vínculo com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.