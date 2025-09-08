Hugo Moura fala de adaptação a nova posição no Vasco

O volante Hugo Moura ganhou uma nova posição com Fernando Diniz no Vasco. Afinal, se firmou como zagueiro pela direita após a saída de João Victor para o CSKA (RUS). E o jogador falou sobre essa nova experiência sob o comando de Diniz.

Em entrevista ao canal “Atenção, Vascaínos”, divulgada no último domingo (7/9), Hugo falou sobre a curiosa situação de virar zagueiro de vez no Vasco.

“Todo mundo sabe que eu sou volante. Mas eu estou aqui para ajudar o Vasco, independente da posição. Se o professor confia em mim como zagueiro, vou dar o meu máximo e vou tentar fazer as coisas como um zagueiro. A gente sabe que às vezes falha um pouco ali num lance ou num movimento. Mas eu estou aprendendo a cada dia, evoluindo a cada dia. O professor vem conversando bastante, me passando bastante confiança para atuar seja como zagueiro, como segundo volante, lateral. Eu quero jogar e quero ajudar o Vasco”, analisou.

Moura, então, deu mais detalhes acerca da mudança de posição. Afinal, volantes e zagueiros têm preocupações diferentes dentro do jogo. Assim, ele explica onde precisa ficar mais atento.

“Mais movimento de profundidade, que temos que tomar cuidado. Às vezes a gente vê um meia flutuando ali nas costas do volante, mas a gente tem que tomar cuidado com a bola na profundidade, então fica um pouco na dúvida. Ajeitando treino a treino, nos vídeos também, isso vai ajudando bastante a gente”, revelou.

Hugo Moura fala de passado de reforço do Vasco no rival

Hugo Moura também falou sobre o jovem Matheus França, uma das contratações do Vasco na última janela de transferências. Isso porque os jogadores fizeram movimentos parecidos na carreira: após serem revelados pelo Flamengo, foram atuar no arquirrival Vasco.

“Não consegui conversar mais a fundo com ele, mas eu vi que ele está feliz aqui. Isso que passou no passado, ficou no passado. Se a gente vem para um clube, a gente não vem para sacanear. A gente não traz coisas que não vêm do meu caráter e do pouco que eu o conheço, do caráter dele. Eu vejo que ele está querendo dar o melhor”, disse.

