Que situação! Lamine Yamal perde o passaporte na Turquia após goleada da Espanha

As boas lembranças para Lamine Yamal em sua passagem pela Turquia ficaram restritas à goleada da Espanha por 6 a 0 em que o atacante contribuiu com duas assistências, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa de 2026. Isso porque, ao deixar o estádio Konya Büyük?ehir Belediye, na cidade de Konya, o jogador notou que estava sem o seu passaporte.

Yamal percebeu que não estava em poder do documento quando já estava dentro do ônibus ida seleção espanhola. Depois de procurado o passaporte em sua bagagem, ele retornou ao estádio e procurou no vestiário, sem sucesso. Assim, deixou a cidade turca sem o passaporte, conforme relatou o jornalista turco Emir Kiliccetin.

A situação só ficou resolvida depois de uma conversa entre representates da Federação espanhola e autoridades turcas, que permitiram o regresso do jogador à Espanha na companhia dos restantes do elenco, de acordo com relatos da imprensa internacional.

????ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti. Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odas?na geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayr?ld?. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn — Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025

