Goleiro confirma retorno ao futebol aos 83 anos e revela segredo de vitalidade: “Sexo”

O italiano Lamberto Boranga, conhecido por desafiar os limites da idade no esporte, anunciou que voltará aos gramados aos 83 anos em outubro para defender o Trevi. A equipe figura na Primeira Divisão da Úmbria — equivalente à sétima divisão nacional. A notícia reforça a rotina singular do ex-arqueiro, que já havia surpreendido em 2018, quando atuou pelo Marotese, na nona divisão, aos 75 anos.

Além de manter treinos regulares, Boranga exerce carreira como cardiologista e médico esportivo. Em entrevista ao Quotidiano.net, ele explicou que seu objetivo vai além do resultado dentro de campo.

“Faço isso para enfatizar que a idade biológica é uma coisa, e o que você vê no papel é outra. Até os 70, eu era um leão, e há dias em que me sinto com 50”.

Sexo na rotina pessoal

O veterano também surpreendeu ao revelar hábitos que considera fundamentais para sustentar a vitalidade no esporte. Segundo ele, há de seguir uma dieta controlada, livre de excessos e com muito auxílio de atividades físicas. Entre elas, o sexo.

“Um pouco de comida, mas do tipo certo. Nada de álcool, nada de tabaco, pouquíssima carne. Apenas leite de soja e atividade física, incluindo sexo. Um café da manhã reforçado e equilibrado, uma barra energética de chocolate no almoço e um jantar leve”, detalhou.

Passagem pelo futebol profissional

Boranga defendeu clubes tradicionais como Perugia, Reggiana, Fiorentina, Cesena, Parma e Brescia entre 1961 e 1983. Foram mais de cem partidas disputadas na Série A, com destaque para a conquista da Copa da Itália de 1966 vestindo a camisa da Fiorentina. Este definido como título mais importante da carreira.

Além da participação pelo Trevi, Boranga confirmou presença no Campeonato Europeu de Atletismo Masters, em Portugal. O torneio integra a rotina esportiva de quem, mesmo às vésperas de completar 84 anos, segue colecionando desafios dentro e fora do futebol.