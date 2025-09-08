Internacional foca em retomar desempenho e tentar vaga na Liberta

Apesar dos resultados e fase frustrante na temporada, o Internacional considera ser possível terminar o ano com saldo positivo. Com isso, o Colorado entende que para compensar os insucessos e amenizar somente a conquista do Estadual, o ideal é retomar o desempenho que a equipe já apresentou sob o comando de Roger Machado. Neste sentido, uma das prioridades é garantir a classificação para a segunda edição seguida de Libertadores.

A eventual recuperação do rendimento do Inter também se torna essencial para a manutenção do trabalho do comandante. Isso porque, a diretoria não pretende fazer uma modificação no comando. Entretanto, pelo momento negativa, o treinador precisa concretizar a reação no Campeonato Brasileiro. Desta forma, resultados positivos e atuações convincentes nos dois próximos embates se tornam cruciais.

Exatamente os jogos contra Palmeiras, no Allianz Parque, no próximo sábado (13) e o Gre-Nal, no Beira-Rio, no dia 21 de setembro. A retomada do respaldo teve início com o triunfo sobre o Fortaleza, mas não foi suficiente pelo contexto turbulento que o adversário se encontra. Um cenário favorável para o Internacional é o fato de disputar somente o Brasileirão. Portanto, não precisará dividir suas atenções com outros torneios, como já ocorreu em outros momentos do ano. Em temporadas anteriores, quando a equipe gaúcha houve uma redução no número de duelos, a performance teve uma melhora.

Arrancada no Brasileirão de 2024 vira referência para o Internacional

Assim, a arrancada no segundo turno da edição passada do Campeonato Brasileiro com a confirmação da vaga na Libertadores se torna uma inspiração para o Colorado em 2025. Para esta partida decisiva contra o Alviverde, há uma atenção especial para que Borré e Bruno Tabata voltem a ser opções. Isso porque o colombiano foi ausência contra o Leão do Picci, porque estava em processo de fortalecimento muscular. Já o camisa 17 está em reta final de tratamento devido a uma contusão muscular.

O departamento médico deve ter a saída de Bruno Gomes nas próximas semanas. Após grave lesão no joelho esquerdo no começo do ano, a previsão é que seu retorno ocorra entre o final de setembro e começo de outubro. Apesar de sua consolidação na lateral direita, não há certeza que será titular na posição.

Afinal, com a sua baixa, Aguirre aproveitou a oportunidade e se firmou na vaga. Além disso, Bruno pode voltar a ser utilizado como volante. O treinador encontra dificuldades em encontrar uma nova formação no meio de campo depois da aposentadoria de Fernando.

