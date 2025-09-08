InícioEsportes
Esportes

Leverkusen anuncia substituto para Erik ten Hag

Kasper Hjulmand vai para sua segunda experiência como treinador no futebol alemão

Kasper Hjulmand vai para sua segunda experiência como treinador no futebol alemão - (crédito: Foto: Shaun Botterill/Getty Images)
Kasper Hjulmand vai para sua segunda experiência como treinador no futebol alemão - (crédito: Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

O Bayer Leverkusen confirmou nesta segunda-feira (8) Kasper Hjulmand como seu novo treinador, com contrato válido até 2027. Aos 53 anos, o dinamarquês estava sem clube desde que deixou o comando da seleção de seu país, onde trabalhou de 2020 a 2024.

Hjulmand ganhou destaque na Euro 2020, ao levar a Dinamarca até a semifinal. Ele deixou a seleção após a eliminação para a Alemanha na última Eurocopa. Não será a primeira experiência dele na Bundesliga já que em 2014/15, comandou o Mainz 05.

O treinador celebrou a oportunidade de comandar o Leverkusen e destacou o peso do desafio.

“Sempre vi o Bayer como um clube sólido, organizado e ambicioso. Essa impressão só se confirmou nos últimos dias. É uma honra receber essa confiança. Estou muito motivado para trabalhar com jogadores experientes e jovens talentosos e ajudar a moldar o futuro do Leverkusen”, disse ao site oficial do clube.

O time, que ainda não venceu na Bundesliga, soma apenas um ponto em duas rodadas. Sob o comando de Ten Hag, venceu na Copa da Alemanha, mas perdeu para o Hoffenheim na estreia do Campeonato Alemão e empatou com o Werder Bremen, após abrir 3 a 1 contra um adversário com um jogador a menos.

Dessa maneira, a estreia de Hjulmand está marcada para 12 de setembro, contra o Eintracht Frankfurt, pela terceira rodada da Bundesliga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/09/2025 14:45
    x