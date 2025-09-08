Leverkusen anuncia substituto para Erik ten Hag

Kasper Hjulmand vai para sua segunda experiência como treinador no futebol alemão - (crédito: Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

O Bayer Leverkusen confirmou nesta segunda-feira (8) Kasper Hjulmand como seu novo treinador, com contrato válido até 2027. Aos 53 anos, o dinamarquês estava sem clube desde que deixou o comando da seleção de seu país, onde trabalhou de 2020 a 2024.

Hjulmand ganhou destaque na Euro 2020, ao levar a Dinamarca até a semifinal. Ele deixou a seleção após a eliminação para a Alemanha na última Eurocopa. Não será a primeira experiência dele na Bundesliga já que em 2014/15, comandou o Mainz 05.

O treinador celebrou a oportunidade de comandar o Leverkusen e destacou o peso do desafio.

“Sempre vi o Bayer como um clube sólido, organizado e ambicioso. Essa impressão só se confirmou nos últimos dias. É uma honra receber essa confiança. Estou muito motivado para trabalhar com jogadores experientes e jovens talentosos e ajudar a moldar o futuro do Leverkusen”, disse ao site oficial do clube.

???? Kasper Hjulmand unterschreibt als neuer Cheftrainer bei Bayer 04. Herzlich Willkommen in Leverkusen, Coach! ?????? pic.twitter.com/wBHMnIsQ34 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 8, 2025

O time, que ainda não venceu na Bundesliga, soma apenas um ponto em duas rodadas. Sob o comando de Ten Hag, venceu na Copa da Alemanha, mas perdeu para o Hoffenheim na estreia do Campeonato Alemão e empatou com o Werder Bremen, após abrir 3 a 1 contra um adversário com um jogador a menos.

Dessa maneira, a estreia de Hjulmand está marcada para 12 de setembro, contra o Eintracht Frankfurt, pela terceira rodada da Bundesliga.

