Em fase irregular, Guga deve ser titular em jogo decisivo do Fluminense

O técnico Renato Gaúcho não poderá com Samuel Xavier por conta da lesão na coxa esquerda. Assim, o treinador do Fluminense deve iniciar com Guga para partida contra o Bahia na quarta-feira (10), às 19h, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador, porém, vive uma fase irregular dentro de campo, apesar da experiência em momentos decisivos quando substituiu o titular do Tricolor.

Com partida em caráter decisivo, Guga pode aproveitar para retomar o bom desempenho que já teve em outros momentos pelo Fluminense. Ele, aliás, falhou no gol da partida de ida do Bahia, na Arena Fonte Nova.

O jogador de 27 anos foi um dos destaques na final do Campeonato Carioca de 2023, na goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo. Além disso, ele foi acionado na segunda partida da semifinal daquela Libertadores, diante do Internacional, quando Samuel Xavier foi expulso no jogo de ida no Maracanã.

Nesta temporada, Guga também se destacou no clássico contra o Vasco, pelo Brasileirão. Ele marcou o golaço da vitória por 2 a 1 no Maracanã. A partida, aliás, marcou o reencontro do elenco tricolor com o técnico Fernando Diniz, campeão da Libertadores com a equipe das Laranjeiras.

Opção da base

A outra opção do técnico Renato Gaúcho é Julio Fidelis. O lateral-direito atuou contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e chamou atenção pela qualidade e velocidade. Esta, aliás, foi a última vez que o garoto de 18 anos entrou em campo pelo time profissional. No entanto, o treinador deve optar pela experiência para o duelo de quarta-feira.

O jogador chegou ao Fluminense em 2015, quando tinha 9 anos, no Projeto Guerreirinhos. Fez parte do elenco que conquistou quatro títulos na temporada de 2022, pelo sub-16. O Torneio Guilherme Embry e, na excursão pela Europa, a Scopigno Cup (Itália), a Geneva Cup (Suíça) e a Heemskerk Cup (Holanda).

