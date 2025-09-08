Apresentado pelo Botafogo, Gabriel lembra campos de terra e celebra: ‘Camisa maravilhosa’

Novo reforço do Botafogo, Gabriel Bahia agora é Gabriel Silva. Nesta segunda-feira (8), o Glorioso apresentou, então, o seu novo zagueiro, no Estádio Nilton Santos. Em suas primeiras palavras, o beque, no entanto, não esquece as suas origens.

“É um passo muito importante na carreira. Desde os campos de terra, procuro o meu lugar. É muito importante estar vestindo esta camisa. Aliás, é uma camisa maravilhosa. Quero crescer no cenário do futebol brasileiro”, indicou o defensor do Mais Tradicional.

Gabriel chega ao Botafogo, por empréstimo, junto ao Volta Redonda, até março de 2026. Caso ultrapasse a marca de mil minutos em campo, o Glorioso terá a obrigação de comprá-lo por 1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões na cotação atual).

“O que me atraiu no Botafogo foi a evolução do time, atual campeão da América e do Brasileiro. Estou adaptado à cidade, ao elenco e aos treinos. É um passo fundamental. É trabalhar firme, respeitar os companheiros e esperar a minha oportunidade, completou o zagueiro.

Fã de Sergio Ramos, espanhol ídolo do Real Madrid, o novo xerife alvinegro ainda não estreou. Mas esteve no banco durante a vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino por 4 a 1, na última rodada do Brasileirão, no Colosso do Subúrbio.

