Advogado do Flamengo vê “pena exagerada” para Bruno Henrique

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, sofreu, na última quinta-feira, punição por 12 jogos e recebeu uma multa de R$ 60 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em caso de manipulação de apostas. Para Michel Assef Filho, advogado do Rubro-Negro no caso, a pena não foi branda, como ocorreu comentários nas redes sociais. Além disso, houve comparações com outros casos recentes.

“O fato que aconteceu com o Bruno Henrique não guarda nenhuma relação com os casos julgados pelo STJD antes. Fica muito claro que ele nem deveria ter sido punido no Artigo 243A. O que se pretende evitar é uma fraude dentro do jogo. As punições mais severas puniram uma fraude ao jogo. Nos outros temas, aconteceu exatamente isso. Atletas combinaram determinadas jogadas dentro do campo para se favorecerem fora do campo. O Bruno Henrique já planejava tomar o terceiro cartão amarelo, o cartão amarelo não é atitude antiética, faz parte da estratégia do jogo”, afirmou o advogado em participação ao “Seleção Sportv”.

“Me preocupa essa onda de que a pena foi branda, até porque é importante que o público entenda. Então é importante mostrar a diferença, que manipulação de resultado é a pena mais grave. Não é o que aconteceu com o Bruno Henrique. A pena não foi branda, pelo contrário, ela foi exagerada”, completou o advogado.

Bruno Henrique sofreu acusação por forçar um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. Mensagens trocadas entre o jogador do Flamengo e seu irmão Wander, também réu no tribunal, embasaram as acusações.

Próximos passos para Bruno Henrique

Com a manutenção da decisão, o julgamento em segunda instância poderá redefinir o alcance da denúncia. Enquanto isso, o atacante segue afastado de compromissos oficiais pelo Flamengo em decorrência da punição aplicada no âmbito esportivo. O clube, aliás, vai recorrer da decisão do STJD.

Vale destacar que a punição do camisa 27 só se aplica aos torneios organizados pela CBF. Ou seja, a comissão técnica rubro-negra poderá contar com o atacante diante do Estudiantes, pela Libertadores da América.

Justiça do Distrito Federal mantém decisão

Nesta segunda-feira (8), o juiz Fernando Brandini Barbagalo, do Distrito Federal, manteve a decisão que negou o objetivo de tornar Bruno Henrique como réu por estelionato, negando o pedido do Ministério Público. O atacante do Flamengo já é réu por cometer fraude esportiva.