Bruno Guimarães relembra primeiro gol pela Seleção

Um dos remanescentes no time titular de Carlo Ancelotti, o volante da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães falou sobre o duelo contra a Bolívia, marcado para esta terça-feira (9/9), na altitude de El Alto. Em entrevista à CBF TV, divulgada nesta segunda (8/9), o volante do Newcastle (ING) relembrou seu primeiro gol pelo Brasil – exatamente atuando na Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa de 2022.

Além disso, o jogador tentou explicar as mudanças ocasionadas pela altitude. Afinal, 14 dos 17 pontos (82,3%) dos bolivianos vieram exatamente atuando em seus domínios.

“É um jogo completamente diferente de um jogo normal. Ao dar um sprint, você demora uns dois minutos para se recuperar, você puxa o ar, e o ar não vem. Eles ganharam praticamente todos os pontos jogando dentro de casa, é uma seleção forte em casa. Temos que estar preparados, controlar o jogo e ficar com a bola, que é o mais importante. Vamos lá para dar o nosso melhor e conquistar os três pontos”, disse.

Guimarães relembra primeiro gol pela Seleção

Bruno Guimarães, então, recordou um dos momentos mais importantes de sua carreira. Afinal, o primeiro de seus dois gols pela Seleção saiu exatamente contra a Bolívia, em jogo pela 18ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, goleada por 4 a 0 com direito a gol e assistência do volante.

“Foi um gol muito importante para mim e que vai estar para sempre marcado na minha carreira. Minha esposa estava grávida do meu primeiro filho e foi quando revelei que seria pai pela primeira vez. Foi meu primeiro gol com a camisa da Seleção também, com a assistência do meu amigo Paquetá. Naquele momento, eu estava disputando com outros jogadores por uma vaga na Copa com outros jogadores e aquele gol, partida e atuação foram cruciais para a minha ida (à Copa)”, relembrou.

Por fim, Guimarães explicou a comemoração de seu segundo gol pela Seleção: foi na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, na última quinta (4/9). Na celebração, ele levantou a bandeira de escanteio rumo à torcida.

“Quis simbolizar que ali era a nossa casa, que aqui é o Brasil. A gente quer sempre o melhor para o nosso país e para o nosso povo, então fazer um gol na nossa casa, com o Maracanã cheio, sem dúvida vai ficar para sempre na minha memória. Só quis simbolizar que era a nossa casa e que vamos dar sempre o nosso melhor para dar alegrias a todo o povo brasileiro. Estamos numa caminhada nova com o Ancelotti. Mas foi um jeito de dizer que ‘Aqui é Brasil'”, encerrou.

