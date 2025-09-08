Hungria x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

Hungria e Portugal se enfrentam nesta terça-feira (9) nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026, em duelo que pode ter mais uma quebra de recorde de Cristiano Ronaldo. As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo F da competição, na Puskás Aréna, em Budapeste. Irlanda e Armênia completam a chave, na qual somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar a repescagem em busca da vaga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).

Como chega a Hungria

A Hungria vem de um empate por 2 a 2 com a Irlanda na primeira rodada e precisa aproveitar a vantagem de jogar em casa para arrancar pontos de Portugal, favorito para ficar na ponta da tabela.

Ao mesmo tempo, os húngaros terão o desfalque de Roland Sallai, que acabou sendo expulso na partida contra a Irlanda e vai cumprir suspensão nesta terça-feira.

Como chega Portugal

Por outro lado, a seleção portuguesa vive uma grande fase sob o comando do técnico Roberto Martínez e aparece como uma das favoritas para brigar pelo título da Copa do Mundo.

Além de ter conquistado o título da Liga das Nações ao bater a Espanha nos pênaltis, Portugal vem de uma goleada por 5 a 0 sobre a Armênia na estreia da seleção nas Eliminatórias. Dessa maneira, os portugueses assumiram a liderança do Grupo F, com três pontos.

Outro fator positivo para Portugal é a presença de Cristiano Ronaldo. Isto porque o astro sonha em disputar a sua sexta edição de Copa do Mundo, quebrando um recorde entre os futebolistas. Além disso, CR7 está a um gol de se tornar o recordista em gols marcados em jogos de Eliminatórias. Caso balance a rede, Cristiano chegará a 39 gols no torneio, recorde que hoje pertence a Carlos Ruiz, atacante que marcou 39 gols pela Guatemala em Eliminatórias da Concacaf.

Por fim, o técnico Roberto Martínez não terá desfalques para o jogo desta terça-feira e poderá mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

HUNGRIA X PORTUGAL

2ª rodada do Grupo F das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026

Data-Hora: terça-feira, 09/09/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Puskás Aréna, em Budapeste (HUN).

HUNGRIA: Dibusz; Négo, Orbán, Szalai e Kerkez; Bolla, Styles, Alex Tóth, Szoboszlai e Sallai; Vargas. Técnico: Marco Rossi.

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.

Árbitro: Erik Lambrechts (BEL).

Assistentes: Jo de Weirdt (BEL) e Kevin Monteny (BEL).

VAR: Bram Van Driessche (BEL).

