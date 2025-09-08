Argélia empata com Guiné e perde chance de se classificar com antecedência para a Copa do Mundo

A Argélia perdeu a chance de se garantir na Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (8), a seleção do norte da África ficou no 0 a 0, fora de casa, contra Guiné, pelas Eliminatórias do continente. Caso vencesse, poderia garantir um lugar no próximo Mundial com duas rodadas de antecipação. Mais cedo, a Tunísia carimbou seu passaporte para a competição ao vencer Guiné Equatorial por 1 a 0.

Com o resultado, a Argélia segue na primeira colocação do Grupo G, agora com 19 pontos. Uganda e Moçambique somam 15. Guiné soma 11 na quarta posição.

A próxima rodada será somente em outubro, sem uma data ainda definida. Enquanto a Argélia visita a Somália, Guiné mede forças fora de casa com Moçambique.

Em campo, Argélia não mostrou um grande futebol, apesar de ter criado algumas chances, assim como a seleção da casa. No fim, somou um importante ponto e pode garantir sua classificação ao Mundial na próxima rodada em caso de vitória sobre a Somália.

