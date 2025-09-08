Filho de Romário tenta driblar guerra em meio à rotina do futebol na Ucrânia

O atacante Romarinho, filho do ex-jogador e tetracampeão mundial Romário, foi o personagem do terceiro episódio da série “Futebol na Guerra”. Assim, em seu canal no YouTube, o influenciador Cartolouco expôs momentos da rotina do atleta na Ucrânia. Inclusive, há seis meses ele atua pelo UCSA, que integra a Segunda Divisão do futebol local.

Uma situação inusitada que o atacante relatou foi que Romário lhe motivou a aceitar a proposta do clube ucraniano.

“Quando surgiu a oportunidade, meu pai se amarrou na ideia, botou muita pilha para eu vir. A iniciativa foi mais dele que minha. Aqui acontece muito bombardeio e mostrei isso para minha família. Aí, quando voltei de férias, pediram para que eu não voltasse mais”, ressaltou Romarinho.

Filho de Romário expõe convívio com a guerra na Ucrânia

O jogador tem contato com o confronto bélico entre Rússia e Ucrânia, que ocorre desde 2022. Por sinal, ele declara que presenciou ataques em sua casa e em sessões de treino no UCSA. Inclusive, o filho do tetracampeão mundial tem mais três meses de contrato com o clube e não deseja sair do país.

“Estava ouvindo barulho de explosões perto da minha casa. Vim na janela para filmar. Quando eu boto a cara, vejo um drone. Saí correndo e não voltei mais na janela. Também ouvimos barulhos de tiros nos treinamentos. Como todo dia tem alarme, a gente acaba se acostumando. Apesar de tudo, vivo muito bem aqui e consigo guardar um dinheiro antes de voltar para casa”, relatou o atacante.

No decorrer das gravações da série, alarmes que indicavam as investidas bélicas soaram próximo da casa de Romarinho.

“Nunca esperei pisar em uma guerra algum dia. Estar fazendo essa série é assustador. Você não consegue prever nada do que vai acontecer. Ainda assim, vale muito como trabalho jornalístico para mostrar os efeitos da guerra dentro do futebol”, detalhou Cartolouco.

