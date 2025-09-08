Equador x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Equador e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (09/9), às 20h30, no estádio Monumental de Guayaquil, pela 18° rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. As duas seleções já estão classificadas para o Mundial e farão um “amistoso de luxo” em preparação para o torneio que acontece no ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o Equador

A Seleção Equatoriana é a quarta colocada na tabela de classificação, com 26 pontos. Assim, já tem vaga garantida para a próxima edição da Copa do Mundo. Aliás, com todos os chamados à disposição, o técnico Sebastián Beccacece tende a apostar na base que vem utilizando em La Tri. Assim, Enner Valencia, do Internacional, Gonzalo Plata, do Flamengo, Alan Franco, do Atlético-MG, e Félix Torres, do Corinthians, estão a postos e tem possibilidades de começar a partida.

“Temos que deixá-los desconfortáveis, para que não dominem. Imagino uma partida que será um desafio enorme. Para ver se conseguimos lutar pela bola, atacar mais que o adversário e continuar defendendo com segurança”, disse Beccacece, na véspera da partida contra a Argentina.

Como chega a Argentina

A Seleção Argentina, líder com 38 pontos, está classificada há muitas rodadas e não perderá o primeiro lugar ainda que tropece neste último jogo. Afinal, o Brasil, segundo colocado, não tem mais condições de brigar pela liderança. Contudo, para este embate, o técnico Lionel Scaloni terá um gigantes desfalque. Isso porque Messi recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Venezuela e terá que cumprir suspensão automática. Assim, dá a oportunidade para o treinador fazer alguns testes, como observar melhor o centroavante Flaco López, do Palmeiras.

“Acho que quem jogou menos merece jogar, essa é a ideia. Lautaro Martínez terá a chance de jogar amanhã, e veremos qual sistema ele usará, e Alexis Mac Allister está disponível”, comentou Scaloni, em entrevista coletiva.

EQUADOR X ARGENTINA

18ª Rodada da Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 09/09/2025, 20h30(de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Guayaquil, Guayaquil (EQU)

EQUADOR: Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho e Ordoñez; Angulo, Vite, Alcívar e Preciado; Kendry Páez e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece

ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina, Balerdi, Otamendi e Acuña (Soler); Paredes, De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Julián Álvarez e Lautaro Martínez Técnico: Lionel Scaloni

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.