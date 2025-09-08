Nico Williams sofre lesão e vira dúvida para estreia do Athletic Bilbao na Champions

Nico Williams sentiu dores ainda no primeiro tempo da vitória da Espanha sobre a Turquia, nas Eliminatórias - (crédito: Foto: Reprodução)

Nico Williams desfalcará o Athletic Bilbao após se machucar em jogo da seleção espanhola contra a Turquia. O atacante sentiu dores antes do intervalo, caiu no gramado e precisou ser substituído.

De volta a Bilbao, passou por exames que apontaram uma lesão muscular moderada no adutor da perna esquerda. O clube informou que o jogador seguirá em avaliação, sem estipular prazo de recuperação, algo comum na política médica do Athletic.

???? PARTE MÉDICO I @willliamsssnico ????@ImqEuskadi I #AthleticClub ???? — Athletic Club (@AthleticClub) September 8, 2025

Mesmo sem confirmação oficial, lesões desse tipo costumam afastar atletas por cerca de três semanas. Caso esse tempo se confirme, Nico Williams perderá o clássico contra o Alavés no sábado (13) e também a estreia do time na Champions, na próxima terça-feira (15), contra o Arsenal.

