Nico Williams sofre lesão e vira dúvida para estreia do Athletic Bilbao na Champions

Nico Williams sentiu dores ainda no primeiro tempo da vitória da Espanha sobre a Turquia, nas Eliminatórias

Nico Williams sentiu dores ainda no primeiro tempo da vitória da Espanha sobre a Turquia, nas Eliminatórias - (crédito: Foto: Reprodução)

Nico Williams desfalcará o Athletic Bilbao após se machucar em jogo da seleção espanhola contra a Turquia. O atacante sentiu dores antes do intervalo, caiu no gramado e precisou ser substituído.

De volta a Bilbao, passou por exames que apontaram uma lesão muscular moderada no adutor da perna esquerda. O clube informou que o jogador seguirá em avaliação, sem estipular prazo de recuperação, algo comum na política médica do Athletic.

Mesmo sem confirmação oficial, lesões desse tipo costumam afastar atletas por cerca de três semanas. Caso esse tempo se confirme, Nico Williams perderá o clássico contra o Alavés no sábado (13) e também a estreia do time na Champions, na próxima terça-feira (15), contra o Arsenal.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/09/2025 16:17
