Dupla uruguaia tem data para se reapresentar ao Flamengo

Liberados pela seleção do Uruguai, Arrascaeta e Varela vão se reapresentar ao Flamengo na quarta-feira (10). Os jogadores, afinal, vão retornar ao Rubro-Negro antes do fim da Data Fifa. Dessa maneira, o técnico Filipe Luís contará com a dupla nos treinamentos durante a semana, em preparação para o duelo contra o Juventude no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Os dois jogadores se destacaram na vitória por 3 a 0 sobre o Peru na última quinta-feira, que sacramentou a classificação do Uruguai para a próxima Copa do Mundo. Inclusive, Arrascaeta marcou o segundo gol celeste e recebeu elogios do técnico Marcelo Bielsa.

Arrascaeta volta direto para os treinos do Flamengo, que já se reapresentou e foca no próximo jogo do Brasileirão, neste domingo. Do outro lado, Varela, que também fez bela exibição, tem situação diferente. O lateral retornou com um quadro de pubalgia e precisará ser avaliado pelo departamento médico do Flamengo. O problema se manifestou justamente após o jogo entre a Celeste e o Peru. O Flamengo volta a campo no dia 14 de setembro, às 16h (de Brasília), contra o Juventude, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca lidera a competição, com 47 pontos. Na sequência, no dia 18 de setembro, o Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes-ARG, no Maracanã, às 21h30, pelas quartas de final da Libertadores.

