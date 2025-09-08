Montenegro: “Não vamos para Ilhas Cayman e não vai ter grego nenhum”

Uma das grandes instituições do botafoguismo voltou à tona com força nos últimos dias: o áudio vazado de Carlos Augusto Montenegro. Figura influente nos bastidores do Botafogo, o ex-presidente “atualizou” seus interlocutores sobre a tentativa de recompra da SAF do clube alvinegro por John Textor. O big boss montou uma empresa nas Ilhas Cayman para lograr êxito, mas ainda não conseguiu contornar a crise política com os acionistas da Eagle Football. As duas partes brigam nos tribunais pelo controle do Mais Tradicional.

Montenegro, então, já sabe o cenário. Segundo ele, a tendência é o Botafogo continuar na Eagle Football Holdings. Com ou sem o empresário norte-americano.

Textor não levou o Botafogo para as Ilhas Cayman. Ele queria levar, mas a gente jamais aceitaria. O Botafogo continua no mesmo lugar, em contrato com a Eagle. A ideia é continuar com a Eagle. Se ele (Textor) estiver na Eagle, continua com ele. A gente não vai para Ilhas Cayman nenhuma”, avisou o presidente campeão brasileiro em 1995.

Montenegro torce por permanência de Textor

O ex-dirigente também revelou que Evangelos Marinakis, magnata grego que se aproximou de Textor nos últimos meses, não terá nenhuma influência sobre o Glorioso.

“Não vai ter grego nenhum. Já tinha avisado. Como também não tem mais contratação nenhuma”, acrescentou, em áudio, desta vez, sobre o dono do Olympiacos (GRE), Nottingham Forest (ING) e Rio Ave (POR).

Por fim, Montenegro tenta afagar Textor.

“A gente torce pelo entendimento entre as partes. Nossa torcida é sempre que o nosso ídolo, o John Textor, saia forte dessa discussão de sócios (com a Eagle Football). Há uma identificação total do Botafogo com o Textor e do Textor com o Botafogo, e seria importante que um final feliz para o Botafogo. Se possível, com o Textor à frente, para crescermos e brigarmos por outros títulos”, encerrou o dirigente.

