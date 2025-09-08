Fluminense renova contrato do zagueiro Davi Schuindt

O Fluminense anunciou na tarde desta segunda-feira (08/09) a renovação do contrato do zagueiro Davi Schuindt, de 21 anos de idade. O Moleque de Xerém, que tinha vínculo até o fim de 2026, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2028.

“Muito feliz de estar renovando o meu contrato. É um sonho e graças a Deus tenho recebido oportunidades na equipe profissional. Estou procurado oferecer o meu melhor nos treinos, nos jogos, para buscar bons resultados para o Fluminense”, disse ele.

Revelado pelo Fluminense, Davi Schuindt aproveitou as oportunidades por conta dos lesionados para ganhar confiança em campo e também do técnico Renato Gaúcho. Ele, afinal, já atuou ao lado de Freytes e Manoel em dois jogos consecutivos e correspondeu bem. Além disso, ele também conseguiu apoio da torcida.

Nascido em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, o zagueiro Davi Schuindt, portanto, chegou ao Fluminense em 2013. Campeão brasileiro Sub-17 e carioca Sub-20, em 2020 e 2022, respectivamente, o jogador possui outros importantes títulos pelas categorias de base do clube, como a Copa Nike Sub-15 de 2019. Este ano, Davi fez sua estreia e soma quatro partidas pela equipe profissional do Tricolor.

