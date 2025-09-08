Cruzeiro define plano para contar com Fabrício Bruno no clássico

Zagueiro deve voltar com a Seleção normalmente e pegar um vo fretado no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Cruzeiro se prepara para poder contar com o zagueiro Fabrício Bruno na partida da próxima quinta-feira (11), contra o Atlético. O defensor está com a Seleção Brasileira e deve ser titular na partida contra a Bolívia, em El Alto, nesta terça (09). Com isso, o jogador tem menos de 48 horas para se preparar para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O planejamento cruzeirense não envolve buscar o zagueiro na Bolívia. A Seleção embarca de volta ao Brasil logo depois da partida, que deve terminar pelas 22h30. A expectativa é que voo da CBF chegue ao Rio de Janeiro no final da manhã de quarta-feira (10), menos de 36 horas antes do clássico.

Na capital fluminense, o Cruzeiro deve buscar Fabrício Bruno em um voo fretado e levá-lo para Belo Horizonte para se juntar ao restante do elenco. O clube não pensa independete se ele for titular ou não da Seleção.

