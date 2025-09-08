Candangão Feminino: Minas Brasília goleia e assume a liderança

Goleada por 7 x 0 diante do Cruzeiro valeu a liderança para o Minas Brasília. Equipe tem um jogo a mais em relação ao concorrente Real Brasília - (crédito: Patricy Albuquerque/Minas Brasília)

Com direito a goleada de sete gols e troca de líder, o Campeonato Candango Feminino pegou fogo na rodada do fim de semana. O Minas Brasília atropelou o Cruzeiro, tomou a ponta da tabela e empurrou o Real Brasília — com um jogo a menos após a folga obrigatória na jornada — para a segunda posição, enquanto o Cresspom confirmou a boa fase com vitória sobre o Legião.

No primeiro jogo do fim de semana, o Cresspom engantou a segunda vitória consecutiva ao aplicar 3 x 0. Os gols foram marcados por Ellen, Silvania e Ágata, consolidando as Tigresas do Cerrado como uma das forças da competição, capaz de tentar incomodar Minas Brasília e Real Brasília no sonho de jogar a final do Candangão Feminino.

Já o destaque da rodada ficou por conta do Minas Brasília. A equipe verde e azul aplicou uma goleada expressiva de 7 x 0 sobre o Cruzeiro. A artilharia foi bem distribuída: Gaby e Bia Batista balançaram as redes duas vezes cada, enquanto Manu, Rafaela e Jayane completaram o placar elástico.

Com o resultado, o Minas Brasília chegou a 10 pontos em quatro jogos e ultrapassou o até então líder Real Brasília, estacionado com nove pontos após não entrar em campo. O Cresspom aparece em terceiro lugar, com sete. Na parte de baixo da tabela, Cruzeiro e Ceilândia somam três pontos, enquanto Luziânia e Legião seguem sem pontuar.

A rodada será completada nesta quarta-feira (10/9), quando Ceilândia e Luziânia se enfrentam às 20h, no Estádio Abadião. No próximo fim de semana, a tabela promete fortes emoções: o duelo de líderes entre Real Brasília e Minas Brasília, o confronto direto dos lanternas Luziânia x Legião e ainda o jogo entre Cruzeiro e Cresspom. O Ceilândia folga. A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) vai divulgar os detalhes de locais e horários nos próximos dias.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz