Zico lamenta morte de presidente que o vendeu e cita “problemas pessoais”

No último domingo, o Flamengo comunicou o falecimento de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, o único presidente campeão mundial da história do clube. O ex-dirigente faleceu aos 88 anos após uma longa batalha contra a doença de Alzheimer. Diante disso, Zico, maior ídolo da história rubro-negra, expressou seu pesar nas redes sociais, porém citou que teve problemas pessoais com o dirigente.

“Hoje Deus levou um grande ex-presidente do Flamengo. Que ele descanse em paz e Deus conforte os familiares. Tive problemas pessoais com ele, mas reconheço a importância dele para nossa geração”, escreveu Zico.

Advogado e dirigente esportivo, Dunshee de Abrantes marcou seu nome na história rubro-negra ao assumir a presidência em 1981, ano mais vitorioso do clube. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou Libertadores da América e o Mundial Interclubes, derrotando o Liverpool em Tóquio, títulos que consagraram a geração liderada por Zico, Júnior e Leandro.

Em 1983, Dunshee deixou o cargo após forte pressão da torcida, motivada pela venda de Zico para a Udinese, da Itália. A negociação, embora vista como inevitável pela situação financeira do clube na época, encerrou de forma precoce sua gestão.

A renovação de Zico

Um dos momentos mais emblemáticos da gestão de Dunshee de Abranches foi a renovação do contrato de Zico, que, aos 28 anos, já era um dos principais jogadores da Seleção Brasileira. Em 28 de maio de 1981, o jornal “O Globo” noticiou o interesse do Barcelona em contratar o craque. Após intensas negociações, o craque aceitou a proposta rubro-negra, que incluía 50 milhões de cruzeiros em luvas parceladas e um salário que aumentaria ao longo do contrato.

A fatídica venda e renúncia ao cargo

No entanto, em 1985, Dunshee de Abranches vendeu Zico para a Udinese por 2 bilhões de cruzeiros. A notícia pegou a torcida de surpresa e gerou uma onda de protestos. A venda foi aprovada em uma reunião do Conselho Deliberativo, mas não sem resistência. A pressão da torcida se intensificou, e a imagem de Dunshee de Abranches, que foi retratada de forma caricata na imprensa, acabou por agravar a situação. O dirigente, assim, acabou renunciando ao cargo em agosto, após uma derrota humilhante para o Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.