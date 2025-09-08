InícioEsportes
Ex-Santos, zagueiro da Bolívia destaca chance histórica diante do Brasil pelas Eliminatórias

Zabala atuou pelo Santos no Brasil

O duelo entre Bolívia e Brasil, nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), no Estadio Municipal El Alto, ganhou clima de decisão para os bolivianos. Na oitava colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção precisa vencer e ainda torcer por um tropeço da Venezuela para manter vivo o sonho de disputar o Mundial de 2026.

Ex-Santos e atualmente no Cancún FC, do México, o zagueiro Leonardo Zabala reforçou a confiança do elenco para a rodada derradeira.

“Chegamos até essa última rodada com chances, então tudo é possível. Sabemos que temos um desafio difícil, que é vencer o Brasil, uma das melhores seleções do mundo. Mas vamos jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor, que acredita nessa vaga inédita para a Bolívia”, afirmou.

“O sentimento aqui do povo boliviano é de esperança. Fazia tempo que a Bolívia não chegava até a última rodada das Eliminatórias com chances de conquistar uma vaga e isso tem sido especial para todos nós. Queremos dar essa alegria ao nosso povo e o grupo está focado nesta última partida”, acrescentou.

Com 17 pontos, a Bolívia ocupa a oitava posição na tabela. O Brasil, já classificado para a Copa do Mundo de 2026, aparece na vice-liderança com 28.

