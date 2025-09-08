Escalação do Corinthians: time treina pênaltis de olho na decisão contra o Athletico

O Corinthians realizou seu penúltimo treino para a decisão na Copa do Brasil. A atividade, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (8), teve um foco bastante especial. O técnico Dorival Júnior comandou um intenso treino de cobranças de pênaltis com o elenco. O time se prepara para o jogo de volta contra o Athletico-PR. A partida decisiva ocorre na próxima quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena.

O treinamento do elenco foi dividido em três etapas pela comissão. A atividade começou com um trabalho tático com foco na parte ofensiva. Em seguida, os jogadores também treinaram diversas jogadas de bola parada. Por fim, o grupo de atletas calibrou a pontaria nas cobranças de pênaltis, se preparando para uma possível disputa.

Corinthians tem a vantagem do empate

A preparação para as penalidades, aliás, tem um motivo muito claro. O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0 e, por isso, tem a vantagem do empate. Uma derrota por um gol de diferença, contudo, leva a decisão da vaga para os pênaltis. O time, portanto, se prepara de forma intensa para todos os cenários possíveis no confronto.

O técnico Dorival Júnior, no entanto, ainda não pode contar com todo o seu elenco. Cinco jogadores importantes estão ausentes por conta de convocações para seleções. Os atletas Hugo Souza, José Martínez e Memphis Depay são alguns dos ausentes. Além deles, os meias Raniele e André Carrillo seguem no departamento médico do clube.

Apesar dos desfalques nos treinos, a escalação ideal já está na mente do técnico. A provável equipe, contando com a volta dos selecionáveis, é: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles (ou José Martínez), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay (ou Gui Negão) e Yuri Alberto. O Timão, enfim, busca a vaga na semifinal na luta pelo quarto título da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.