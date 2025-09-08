Vasco terá cinco novidades para o jogo decisivo contra o Botafogo

O Vasco iniciou, na tarde desta segunda-feira (8), a preparação para o clássico decisivo com o Botafogo, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Na semana passada, o foco estava em melhorar a condição física dos jogadores e entrosar os reforços. Agora, os trabalhos estão direcionados ao jogo de quinta-feira (11), às 21h30, no Nilton Santos.

A expectativa é de que Paulo Henrique e Tchê Tchê fiquem à disposição do técnico Fernando Diniz. Ambos já realizam trabalhos com bola após desfalcarem o Vasco por causa de problemas musculares. Paulinho também retorna depois de se recuperar de dores lombares que o tirou dos últimos dois jogos. A dúvida para o confronto é Thiago Mendes. O volante segue em recuperação de dores na panturrilha direita.

Além do time titular, o banco de reservas também estará reforçado do zagueiro Robert Renan e do atacante Matheus França. Os dois foram registrados antes do primeiro jogo das quartas de final e possuem condições de jogar na quinta-feira.

Já Carlos Cuesta está fora da partida, tendo em vista que o zagueiro colombiano foi registrado após o primeiro jogo das quartas de final. Outro desfalque é Jair, que sofreu uma grave lesão no joelho direito e só volta a jogar no ano que vem. Ele foi titular e autor do gol do Vasco no empate em 1 a 1, com o Botafogo, em São Januário.

