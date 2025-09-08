Manchester City e Premier League encerram disputa judicial

Etihad Airways é parceira econômica do City no estádio e no uniforme - (crédito: Foto: Divulgação)

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira (8) que chegou a um acordo com a Premier League e encerrou a disputa judicial sobre as regras de Transações com Partes Relacionadas (APT).

Em comunicado oficial, o clube explicou que o processo de arbitragem aberto no início do ano acabou sendo encerrado após consenso entre as partes. Pelo acordo, o City reconhece a validade das normas atuais da APT e ambas as instituições decidiram não comentar mais o assunto.

Entenda o caso

As regras da APT servem para regular contratos comerciais entre clubes e empresas ligadas a seus proprietários, evitando que sejam feitos acima do valor de mercado.

A polêmica começou em 2023, quando um contrato de patrocínio com a Etihad Airways — parceira do City no estádio e no uniforme — foi barrado por não ser considerado compatível com o “valor justo de mercado”.

Em fevereiro, um tribunal chegou a dar razão parcial ao City, mas a Premier League preferiu revisar a regulamentação em vez de derrubá-la. A decisão levou o clube a abrir um novo processo, que poderia resultar em outro julgamento em outubro. Em novembro, os clubes da liga aprovaram mudanças nas normas, o que manteve a validade das regras contestadas.

Caso à parte do Manchester City

Por fim, esse acordo não tem relação com a investigação paralela sobre 130 possíveis irregularidades financeiras cometidas pelo City entre 2009 e 2018. Neste caso, envolvem contratos e fornecimento de informações à liga. Isto porque, esse processo ainda aguarda um veredito.

