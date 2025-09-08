Chile x Uruguai: onde assistir e escalações

Na despedida das Eliminatórias da Copa do Mundo, Chile e Uruguai se enfrentam em panoramas completamente diferentes. A partida acontece na noite desta terça-feira (09), às 20h30, no Estádio Monumental de Santiago, pela última rodada da qualificatória.

Os chilenos já trabalham pensnando na próxima Copa do Mundo. Depois de ser eliminada com três rodadas de antecedência, La Roja repete a fórmula que usou na derrota no Maracanã, com um time renovado. Já a Celeste chega embalada da conquista da vaga na Copa do Mundo.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal SporTV 4.

Como chega o Chile

Já eliminado da Copa do Mundo, o Chile aproveita a Data Fifa para fazer testes em seu elenco. Assim como na derrota para o Brasil no Maracanã, Nicolás Córdova tem um plantel jovem à sua disposição. O treinador tenta encerrar as Eliminatórias acalmando o cenário de crise que existe na La Roja.

Como chega o Uruguai

Classificado para a Copa do Mundo, a Celeste termina sua participação nas Eliminatórias em busca de voltar a vencer dois jogos seguidos. A última vez que a seleção conseguiu esse feito na qualificatória aconteceu ainda em 2023. Para a partida, Marcelo Bielsa terá as baixas de Arrascaeta e Varela, que já voltaram para o Flamengo, além de promover mudanças no time.

CHILE X URUGUAI

Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo – 18ª rodada

Data e horário: 09/09/2025 (terça-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Santiago, Santiago (CHI)

CHILE: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés e Marcos López; Joao Grimaldo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Erick Noriega e Kevin Quevedo; Luis Ramos Técnico: Nicolás Córdova.

URUGUAI: Rochet; Nández (Puma Rodríguez), Araújo, Caceres, Piquerez (Viña); Valverde (Emi Martínez), Bentancur, Zalazar; Pellistri, Rodriguez, Núñez (Aguirre). Técnico: Marcelo Bielsa.

