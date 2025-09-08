Após semana em Portugal, Abel Ferreira volta e comanda treino no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira está de volta ao comando do Palmeiras. Ele reassumiu os treinos na manhã desta segunda-feira (8), na Academia de Futebol. O treinador, aliás, passou a última semana em Portugal com a permissão da diretoria. A equipe, agora, foca no duelo contra o Internacional, que ocorre no sábado (13), às 18h30, no Allianz Parque.

A viagem do treinador ao país natal, de fato, teve a autorização da diretoria do clube. O motivo exato da ausência, contudo, não foi divulgado por nenhuma das partes. Durante a última semana, os auxiliares de Abel foram os responsáveis por comandar os treinos. O elenco teve folga no domingo (7) e se reapresentou hoje já com o técnico.

Apesar de comandar toda a preparação para o jogo, Abel será um desfalque no sábado (13). O técnico não poderá ficar no banco de reservas contra o Inter. Ele recebeu o seu terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians. Por causa disso, o português terá que cumprir uma suspensão automática na rodada.

Palmeiras tem seis jogadores convocados

O elenco do Palmeiras, no entanto, ainda não está completo para os treinamentos. O clube aguarda o retorno de seis jogadores importantes que estão ausentes. Os atletas Gómez, Piquerez, Martínez, Andreas Pereira, Sosa e Flaco López estão com suas seleções. Eles disputam a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (9).

O Palmeiras, por fim, vive uma grande e excelente fase no Campeonato Brasileiro. O time é o terceiro colocado da competição e está invicto há nove jogos. A equipe está a quatro pontos do líder Flamengo, mas com uma partida a menos. O duelo contra o Internacional, portanto, é considerado crucial para a briga pelo título.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.