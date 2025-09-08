??rbitro é acusado de agressão a ex-namorada, zagueira do Manaus

Hugo Agostinho Chaves da Paixão, árbitro assistente do quadro de arbitragem da Federação Amazonense de Futebol (FAF), é acusado de agredir a ex-namorada, Joice de Souza. Ela é zagueira do Manaus, no Campeonato Amazonense Feminino. Aliás, a própria jogadora realizou a denúncia por meio das suas redes sociais nesta segunda-feira (8).

LEIA MAIS: Após semana em Portugal, Abel Ferreira volta e comanda treino no Palmeiras

Além da postagem, Joice também registrou o Boletim de Ocorrência contra Hugo na Delegacia Especialidade em Crimes contra a Mulher, e realizou um exame de corpo de delito, de acordo com o “ge”.

A jogadora informou que teve um relacionamento com o árbitro que durou cerca de três meses e eles moravam juntos. No entanto, chegou ao fim por decisão dela, uma vez que a relação começou a ficar “tóxica”. Assim, Joice disse que ao tentar pegar alguns pertences na residência, Hugo a agrediu com murros, tapas e ainda tentou enforcá-la.

O árbitro assistente, de 28 anos, apita jogos do Campeonato Amazonense Masculino e Feminino, além da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele ainda não se manifestou sobre o caso. Por outro lado, a Federação Amazonense de Futebol se pronunciou por meio de uma nota. Assim, informou que Hugo Agostinho Chaves da Paixão está preventivamente suspenso de suas atividades enquanto apuram os fatos. Além disso, afirmou que irá comunicar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a suspensão, para que possam aplicar as medidas cabíveis em âmbito nacional. Presidente do Manaus pede apoio Apesar do Manaus ainda não ter se pronunciado oficialmente, Luís Mitoso, presidente do clube e que também é vereador, comentou sobre o caso durante a Sessão Ordinária desta segunda-feira (08), na Câmera Municipal. “Uma atleta chamada Joice de Souza dos Santos, integrante da nossa equipe feminina, foi agredida brutalmente por seu companheiro. Então peço que venham as vereadoras mulheres para que se possível trazer e levar esse caso a uma discussão maior, porque as agressões contra mulheres a gente tem visto que tem crescido e temos que tomar as providências no sentindo de divulgar”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.