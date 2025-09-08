Sérvia x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Sérvia e Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira (9) nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo K da competição, no Stadion Rajko Mitic, em Belgrado. Irlanda e Armênia completam a chave, na qual somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar a repescagem em busca da vaga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na sportv (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Sérvia

A Sérvia tem um duelo importante para buscar a classificação para a Copa do Mundo. A seleção está na segunda posição do Grupo K, com sete pontos em três jogos, logo atrás da Inglaterra, que tem 12 em quatro partidas. Dessa maneira, um triunfo nesta terça-feira coloca os sérvios na briga pela liderança, que garante a classificação direta para o Mundial.

Além disso, a Sérvia faz uma campanha consistente nas Eliminatórias e ainda não sofreu gols. Ao mesmo tempo, o técnico Dragan Stojkovic poderá contar com seus principais jogadores, como Vlahovic, Mitrovic e Kostic.

Como chega a Inglaterra

Por outro lado, a Inglaterra vive boa fase nas Eliminatórias e está com 100% de aproveitamento. Mesmo ainda sem convencer sobre o comando do técnico Thomas Tuchel, os ingleses venceram os quatro jogos do Grupo K disputados até o momento e podem encaminhar a classificação para a Copa do Mundo em caso de mais um triunfo.

Além disso, Thomas Tuchel não terá desfalques na equipe para o jogo desta terça-feira e pode mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

SÉRVIA X INGLATERRA

6ª rodada do Grupo K das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026

Data-Hora: terça-feira, 09/09/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Stadion Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia.

SÉRVIA: Petrovic; Milenkovic, Erakovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, Terzic e Samardzic, Mitrovic e Vlahovic. Técnico: Dragan Stojkovic.

INGLATERRA: Pickford; Burn, James, Lewis-Skelly e Guéhi; Eze, Anderson, Rice, Rashford, Noni e Madueke; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

VAR: Willy Delajod (FRA).

