Internacional tem retorno de Mercado para confronto contra o Palmeiras

O técnico Roger Machado tem um retorno importante no Internacional. O zagueiro Gabriel Mercado está recuperado de uma lesão na panturrilha direita e fica à disposição do treinador para o confronto contra o Palmeiras, no sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter voltado aos treinos, o jogador ainda vai ser reavaliado diariamente até a partida. Assim, Roger ganha mais uma opção de formação: com o esquema de três zagueiros.

Durante os treinos nesta Data Fifa, o treinador testou uma nova formação do Inter com a entrada de Bruno Henrique. Assim, Alan Rodriguez atuou aberto pelo lado direito do meio-campo.

Até o dia do jogo, o Colorado terá ainda quatro treinos para definir a escalação. Além disso, o técnico receberá Rochet, Alan Benítez, Valencia e Gustavo Prado ao longo da semana. Os três primeiros disputam as Eliminatórias por Uruguai, Paraguai e Equador, respectivamente, enquanto o meia-atacante defende a seleção sub-20 para um período de treinos. No entanto, do quarteto, apenas o goleiro estará entre os titulares.