Vasco contrata novo diretor de negócios da SAF

O Vasco segue se reforçando, mas dessa vez fora de campo. Nesta segunda-feira (8), a SAF acertou a contratação de João Vitor Assunção, que assume o cargo de diretor de negócios. O jornalista Lucas Pedrosa divulgou primeiro a informação, que foi confirmada pelo Jogada10.

Vascaíno, João Vitor Assunção será responsável pela pasta comercial da SAF do Vasco. Suas atribuições incluem a busca por novos patrocínios e o desenvolvimento de produtos de merchandising e licenciamento da marca.

Formado em engenharia de produção com ênfase em engenharia econômica pela UFRJ, João Vitor Assunção atuou nos últimos sete anos no Grupo Reserva, com foco na área de planejamento financeiro. Assumiu também cargo de CEO da Simples Reserva.

O Vasco ainda está no mercado em busca de um profissional para assumir a pasta de marketing da SAF.

