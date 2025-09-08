Segurança para Bolívia x Brasil terá contingente reforçado

Na próxima terça-feira (9), Bolívia e Brasil se enfrentam pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo em compromisso decisivo para as pretensões bolivianas. Enquanto a Seleção Brasileira já está garantida no Mundial de 2026, La Verde tenta retomar a disputa da fase de grupos do torneio, algo que não consegue desde 1994.

Por conta da expectativa do ambiente de tensão, o efetivo policial para o embate no Estádio Villa Ingenio foi reforçado. De acordo com informação do coronel da Polícia de El Alto, Adrián Álvarez, 1,6 mil policiais entre homens e mulheres devem formar o contingente de segurança.

Segundo explicou Álvarez, a ideia é de, além do constante monitoramento nas imediações e dentro do estádio, fazer um acompanhamento próximo do ônibus das duas delegações no trajeto até o palco do confronto. Para isso, o esquema prevê uma divisão de zonas de segurança dividida em três estágios.

Em entrevista para o programa local ‘El Deber SPORTS’, o coronel avisou que não será permitida nenhuma pessoa dentro das zonas de segurança que não conte com ingresso físico ou digital. Sendo que, no caso dos torcedores brasileiros, o ingresso no estádio vai ser limitado ao Portão 9 do estádio.

Outro ponto abordado por Adrián Álvarez no aspecto da segurança se referiu a logística dos torcedores. Na sua avaliação, quanto antes os presentes puderem chegar ao estádio, melhor:

“Recomendamos aos torcedores virem (ao estádio) com razoável antecedência. Não devem trazer garrafas de vidro ou plástico, guarda-chuvas, objetos cortantes, pirotecnica ou objetos pontiagudos, pois estão proibidos. Queremos que se viva uma festa esportiva segura e em paz. A Polícia Boliviana está preparada para que tudo transcorra com normalidade.”

