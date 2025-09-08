Venezuela x Colômbia: onde assistir, escalações e arbitragem

Venezuela recebe a Colômbia e um bom resultado a colocará na repescagem para a Copa do Mundo - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

A Venezuela vai a campo nesta terça-feira, 9/9, às 20h30 (de Brasília), pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da América do Sul. Trata-se do jogo mais importante da história da Vinotinto. Afinal, neste duelo com a Colômbia, no Estádio Municipal de Maturín, tem grande chance de manter vivo o seu sonho de jogar a primeira Copa. A seleção tem 18 pontos, está um à frente da Bolívia e em sétimo lugar, posição que dá direito a jogar a repescagem. Caso vença, terminará nesta posição. Se empatar ou perder, tem de torcer para a Bolívia não vencer o Brasil, na altitude de Los Altos. Um detalhe: caso bolivianos e venezuelanos terminem empatados em pontos, a Venezuela tem saldo muito superior (primeiro critério de desempate) e, por isso, não perde a posição.

A Colômbia.por sua vez, entra tranquila e classificada para o Mundial, o que conquistou antecipadamente ao vencer a Bolívia na rodada passada. Os colombianos têm 25 pontos, em quinto lugar, mas podem até terminar em segundo, superando Brasil (28), Uruguai e Equador (ambos com 26), dependendo dos resultados. Ou cair para sexto, caso tropece e o Paraguai vença o Peru. A liderança das Eliminatórias é da Argentina, com 38 pontos. Já os eliminados são Peru (12 pontos) e Chile (10).

Vinotinto invicta em casa

O fator casa pode pesar para a Venezuela, que dos seus 18 pontos conseguiu 16 como mandante e segue invicta, com quatro vitórias e quatro empates. Fora de casa, somou apenas dois empates e sofreu sete derrotas. Historicamente, a Colômbia leva grande vantagem nos confrontos. Em 19 jogos, os colombianos venceram 10 vezes e os venezuelanos três, com seis empates. No encontro do turno das Eliminatórias deu Colômbia 1 a 0. Para o jogo desta terça-feira, O estádio, que tem tem capacidade para 50 mil, tudo indica que estará lotado.

Onde assistir

O canal SporTV 2 transmite a partir das 20h30 (de Brasília).

Como chega a Venezuela

O técnico Fernando “Bocha” Batista não confirmou a escalação, mas tudo indica que, pela importância do jogo, irá com força máxima. Contudo, há uma dúvida: o volante Martínez, que defende o Corinthians, tem uma fratura no braço. Ele cumpriu suspensão na derrota para a Argentina na semana passada, vem treinando, mas sua presença ainda é incerta.

Como chega a Colômbia

O treinador Néstor Lorenzo poderá contar com as voltas de Daniel Muñoz e Kevin Castaño. Lorenzo disse que fará mudanças na escalação, e todos esperam ver James Rodríguez e Quintero juntos. Como ambos possuem características parecidas, geralmente quando um joga, o outro fica fora. E neste jogo com a Venezuela — que, na prática, é quase um amistoso para os colombianos — pode ser que a dupla faça a criação no meio de campo.

“Provavelmente farei alterações na equipe, mas certamente colocarei em campo um time forte e que vai buscar a vitória, pois qualquer um que está aqui na seleção tem capacidade para ser titular”, disse Lorenzo, que completou elogiando a seleção rival:

“Estamos classificados, mas a nossa festa acabou no dia seguinte ao triunfo da rodada passada. Enfrentaremos um rival muito forte em casa e temos de ter total atenção.”

Lorenzo acredita que um bom resultado será importante para manter a “calmaria” entre seus críticos, que reclamaram muito da queda de produção de uma seleção que, durante muitas rodadas, brigava pelos primeiros lugares e por pouco não entrou na última rodada com a vaga em perigo — isso num torneio em que dez seleções brigam por seis vagas diretas e o sétimo lugar leva para repescagem.

“Muita gente gosta de apostar no fracasso. Ficamos 30 jogos invictos, aí tivemos uma irregularidade e as críticas foram ferozes. Mas nos classificamos. E agora eu miro o futuro.”

VENEZUELA X COLÔMBIA

Eliminatórias da América do Sul – 18ª rodada (última)

Data e horário: 9/9/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, Maturín (VEN)

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro e Christian Makoun; Martínez (Cristian Cásseres), Tomás Rincón e Eduard Bello; Rondon e Savarino. Técnico: Fernando “Bocha” Batista

COLÔMBIA: Vargas (Mier); Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí e Mojica; Lerma e Kevin Castaño; Jhon Arias e Juan Quintero; Luis Díaz e Jhon Córdoba (JamesRodríguez); Técnico: Nestor Lorenzo

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Auxiliares: Bruno Pires e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

