Mudou de profissão? Após acesso do Santa Cruz, Thiago Galhardo apresenta Globo Esporte

O Globo Esporte de Pernambuco teve uma apresentação diferente nesta segunda-feira (8). Quem comandou o programa foi o jogador Thiago Galhardo, após o acesso do Santa Cruz para à Série C do Campeonato Brasileiro.

No último domingo (7), o time pernambucano buscou o empate por 1 a 1 com o América de Natal, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. Como no primeiro jogo o Santa Cruz venceu por 1 a 0, confirmou o acesso com o empate.

Dessa forma, Thiago Galhardo, artilheiro da equipe na competição, com sete gols em 19 partidas, apresentou o Globo Esporte de Pernambuco. Assim que começou, ele comentou sobre o acesso e chamou a reportagem do confronto.

“Fala minha joia, Thiago mandando o Globo Esporte aqui do estado. Hoje é papai aqui. Eu falei que vim pra subir. Tu secou, mas não adiantou. A cobra subiu. Conta ai como foi o jogo do acesso Diogo Marques”, disse.

Após a matéria, ele sentou para conversar com o apresentador do programa, Tiago Medeiros.

Thiago Galhardo apresentando o Globo Esporte Pernambuco após a classificação do Santa Cruz para a Série C do Campeonato Brasileiro. ???? @ge_pernambuco pic.twitter.com/ijsm0ipq56 — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) September 8, 2025

O artilheiro Thiago Galhardo

Thiago Galhardo viveu o auge da sua carreira na Série A do Brasileiro, em 2020, quando atuava pelo Internacional. Ele ficou em terceiro lugar no ranking de artilheiros, com 17 gols em 29 partidas.

No ano anterior, pelo Ceará, Thiago marcou 12 gols em 34 jogos. No geral, foram 46 bolas na rede em 203 participações. O atacante ainda defendeu o Botafogo, Coritiba, Ponte Preta, Vasco e Fortaleza.

Ao chegar no Santa Cruz, afirmou que ia ajudar a equipe a subir de divisão. Já após a conquista do acesso, o jogador, portanto, revelou que renovou o contrato com o Santa Cruz para 2026. Aliás, o jogador tem o objetivo de permanecer na equipe também em 2027.

