Novorizontino acerta a trave seis vezes e cede empate ao Atlético-GO no fim

O Novorizontino e o Atlético-GO empataram em 1 a 1 em um jogo inacreditável em Novo Horizonte (SP). A partida, que ocorreu na noite desta segunda-feira (8), foi válida pela 25ª rodada da Série B. Dantas marcou para o time da casa, e Kelvin empatou para os visitantes. Com o empate, o Novorizontino vai a 37 pontos e permanece em sexto lugar. Já o Atlético-GO, com 32 pontos, sobe para a 12ª posição na tabela.

Jogo de uma trave só

O primeiro tempo no estádio Jorjão foi de um domínio impressionante e de muito azar para o Novorizontino. A equipe da casa criou diversas chances claras de gol, mas parou na trave em quatro oportunidades distintas. Os jogadores Rômulo, Mayk e Bruno José (duas vezes) carimbaram o poste do time goiano, em um bombardeio que não resultou em gols.

O Atlético-GO, por sua vez, foi completamente dominado na primeira etapa. A equipe visitante, contudo, também teve a sua chance de marcar em uma bola na trave. O zagueiro Luizão, após uma cobrança de escanteio, acertou o travessão. O placar, de forma inacreditável, foi para o intervalo em 0 a 0, apesar das cinco bolas na trave no total.

Gols aparecem

Na segunda etapa, a pressão do time da casa finalmente deu resultado. Aos 23 minutos, após uma cobrança de escanteio e um bate-rebate na área, o zagueiro Dantas finalizou de canhota. Ele, então, marcou o gol que parecia quebrar a maldição da trave. O Novorizontino, enfim, abria o placar e ficava mais perto da vitória.

O time goiano, no entanto, foi valente e buscou um empate improvável. Aos 39 minutos, o atacante Kelvin aproveitou um passe de Radsley e empatou a partida. O Novorizontino ainda teve tempo de acertar a sua sexta bola na trave no jogo, em um chute de Yuri. O apito final, contudo, selou o frustrante empate para o time da casa.

Jogos da 25ª rodada da Série B

Sexta-feira (5/9)

Amazonas 1×3 Remo

Paysandu 1×2 Volta Redonda

Coritiba 4×0 Ferroviária

Sábado (6/9)

Botafogo-SP 1×3 Athletico-PR

Domingo (7/9)

Criciúma 2×0 Chapecoense

América-MG x Operário

Avaí 2×1 Goiás

Segunda-feira (8/9)

Novorizontino 1 x 1 Atlético-GO – 19h30

Cuiabá x CRB – 20h

Vila Nova x Athletic – 21h30

