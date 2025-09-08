Messi, Díaz ou Miguelito? Artilharia das Eliminatórias está em jogo na última rodada

A última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que ocorre nesta terça-feira (9), ainda tem uma grande e emocionante disputa em aberto. Com a Argentina já com o primeiro lugar garantido, a briga agora é pela artilharia do torneio. O craque Lionel Messi lidera a lista de goleadores. Ele, contudo, é seguido de perto por outros jogadores que ainda sonham com o posto.

A Argentina, de fato, dominou a competição do início ao fim. A equipe campeã do mundo em 2022 já assegurou a liderança isolada. O time tem o maior número de vitórias (12) e também o melhor saldo de gols (22). Agora, a seleção pode coroar a grande campanha fazendo também o artilheiro. Lionel Messi, com oito gols, é o grande favorito para levar o prêmio individual.

Dois jogadores, no entanto, ainda podem “roubar” o topo de Messi nesta rodada final. O colombiano Luis Díaz, com sete gols, é um dos que sonham com a artilharia. Para isso, ele precisa de uma grande atuação contra a Venezuela. Outro que corre por fora é o jovem Miguelito, da Bolívia. Com seis gols, ele terá a difícil missão de enfrentar o Brasil.

Por fim, outros jogadores, com um pouco menos de chance, completam a lista de artilheiros. O uruguaio Darwin Núñez, o equatoriano Enner Valencia, o brasileiro Raphinha e o venezuelano Salomón Rondón aparecem logo atrás. Todos eles, que somam cinco gols, precisariam de uma rodada quase perfeita para alcançar o topo da lista.

Artilharia das Eliminatórias (até 17ª rodada):

8 gols: Lionel Messi (Argentina)

Lionel Messi (Argentina) 7 gols: Luis Díaz (Colômbia)

Luis Díaz (Colômbia) 6 gols: Miguelito (Bolívia)

Miguelito (Bolívia) 5 gols: Darwin Núñez (Uruguai), Enner Valencia (Equador), Raphinha (Brasil), Salomón Rondón (Venezuela)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.