Neymar posta foto inédita de Helena, sua filha com Amanda Kimberlly

Mais uma torcedora do Santos! Neymar usou suas redes sociais nesta segunda-feira (8), para postar uma foto inédita de Helena, sua filha com Amanda Kimberlly. Na publicação, a pequena aparece vestida com uniforme completo do Peixe, clube do coração do jogador e que ele defende atualmente.

O camisa 10 do Santos, portanto, mostrou Helena, de 1 ano e três meses, com a blusa e o short branco do Peixe, além de uma meia. Na legenda, Neymar afirmou que é mais uma torcedora do clube paulista.

“Temos mais uma santista na família”, escreveu o jogador, que acrescentou dois corações, um preto e um branco, que representam as cores do Santos.

Além de Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas, no início da sua carreira, e Mavie, que vai completar 2 anos mês que vem e Mel, que tem 2 meses, da sua relação com Bruna Biancardi.

Neymar tenta aproximação das filhas

Neymar quer que suas três filhas mais novas cresçam juntas. Afinal, Mavie, Helena e Mel têm idades próximas. No entanto, Helena é filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly, e não vive junto com o camisa 10 do Santos.

Apesar disso, desde que retornou ao Brasil, no início do ano, para defender o Peixe, o jogador tenta manter as filhas unidas, agora que moram na mesma cidade. Mesmo sem muita exposição nas redes sociais, o jogador já compartilhou alguns momentos de Mavie e Helena juntas.

Nas redes sociais, é mais comum ver momentos de Neymar com Mavie e agora com Mel, já que são do seu relacionamento atual com Bruna Biancardi. No entanto, vale ressaltar que todos os registros com as filhas, chamam atenção dos internautas pelo excesso de fofura.

