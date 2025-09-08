Presidente do Conselho do Corinthians sugere calote: ‘Parar de pagar o estádio’

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, deu uma declaração polêmica. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (8), ele defendeu que o clube pare de pagar a dívida com a Caixa Econômica Federal pela Neo Química Arena. O dirigente, aliás, justificou a medida radical com a falta de recursos. Ele, então, afirmou que o time precisa focar em dívidas mais urgentes no momento.

A fala do dirigente foi bastante direta e surpreendente. A sugestão de parar de pagar o financiamento da Arena ocorreu de forma espontânea ao final da entrevista.

“Senão, para de pagar, para de pagar o estádio. Vai pagar as dívidas que temos que são mais urgentes para evitar bloqueio. Para de pagar, acabou. Começa por aí”, disparou Tuma Júnior.

A justificativa para uma medida tão drástica, segundo o presidente do Conselho, é a saúde financeira do clube. Ele acredita que o Corinthians precisa de uma solução para a sua situação.

“Temos que buscar uma solução, não temos dinheiro”, declarou o dirigente, de forma contundente, sobre a crise que a equipe atravessa.

Tuma Júnior, contudo, também fez questão de ressaltar que sua fala é uma sugestão. Ele lembrou que sua posição no clube não lhe dá poder de execução.

“Sou presidente do Conselho, não mando nada. Acho que o Corinthians tem que resolver o problema na Caixa”, ponderou o dirigente do time alvinegro.

A dívida do Corinthians com a Caixa, segundo o último balanço do clube, está em R$ 668 milhões. A sugestão de Tuma, inclusive, contrasta com o esforço de torcidas organizadas. A Gaviões da Fiel, por exemplo, já arrecadou e repassou mais de R$ 40 milhões para ajudar a abater justamente esta dívida do estádio.

