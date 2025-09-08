Botafogo vence Flamengo e conquista Brasileirão Sub-20 feminino

O Botafogo é campeão brasileiro sub-20 de futebol feminino. Com belo gol de Rebeca no apagar das luzes do primeiro tempo, as Crias Gloriosas venceram as Meninas da Gávea por 1 a 0, nesta segunda-feira (8), no Estádio Luso-Brasileiro. Dessa forma, conseguiu a sua revanche e deu o troco pelo vice-campeonato do ano passado.

Pelo segundo ano consecutivo, Botafogo e Flamengo decidiram o título do Brasileirão Sub-20 feminino. Além da disputa do título da competição nacional no ano passado, vencido pelas Meninas da Gávea pelo histórico placar de 7 a 0, as equipes se encontraram na final da Copa Rio feminina deste ano. Contudo, dessa vez as Crias Gloriosas deram o troco e venceram por 3 a 0.

O jogo foi truncado no Luso-Brasileiro, assim como se espera de um clássico decisivo. Ambas equipes criaram boas oportunidades, mas faltava capricho na finalização. Contudo, no apagar das luzes, aos 44 minutos, Rebeca acertou bela finalização e abriu o placar no Luso-Brasileiro. Crias Gloriosas na frente: 1 a 0.

Na etapa final, o Flamengo pressionou o Botafogo em busca do empate. Contudo, a goleira Isadora apareceu bem para fechar a meta alvinegra. Do outro lado, as Crias Gloriosas chegaram a marcar o que seria o segundo gol, mas o VAR anulou o tento. Mas nada que atrapalhasse a festa alvinegra no apito final. É tempo de Botafogo também no futebol feminino.

