Palmeiras perde para Barcelona na semifinal do Mundial Sub-17

Palmeiras buscou empate, mas perdeu para o Barcelona nos pênaltis pela semifinal do Mundial Sub-17 - (crédito: Foto: Divulgação / Palmeiras)

Bicampeão mundial sub-17, o Palmeiras deu adeus ao sonho do tricampeonato. Afinal, o Alviverde perdeu para o Barcelona, nos pênaltis, por 4 a 2, nesta segunda-feira (8), e caiu na semifinal da competição. Dessa forma, os catalães vão enfrentar o Racing, da Argentina, na decisão.

Dono de uma das gerações mais promissoras do mundo na categoria, o Palmeiras começou melhor. Por outro lado, o Barcelona foi cirúrgico. Assim, o time catalão chegou a abrir 2 a 0. Contudo, o Alviverde vendeu caro. Assim, reagiu e empatou com gols de Juan Gabriel e Juliano Viana na etapa final.

Na disputa de pênaltis, o Barcelona levou a melhor e venceu o Palmeiras por 4 a 2.

O Barcelona decide o título contra o Racing, da Argentina, na próxima quarta-feira (10), às 16h30 (de Brasília). O time argentino eliminou o Real Madrid, maior rival do Barça, e impediu um clássico na final do Mundial Sub-17.

